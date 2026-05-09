Правоохранители предотвратили резонансный теракт в Одессе и задержали вражеского киллера. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно об операции СБУ и агента Кремля?

Российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского офицера 9 мая, с целью сделать для Москвы выгодный информационный фон ко "дню победы".

По информации правоохранителей, киллер планировал устроить засаду возле дома украинского военного и расстрелять его из автомата, когда тот начнет ехать в машине.

Впрочем, планы российского агента сорвались. СБУ задержала киллера 8 мая. Им оказался завербованный житель Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за убийство.