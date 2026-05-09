Правоохоронці запобігли резонансному теракту в Одесі та затримали ворожого кілера. Про це повідомили в СБУ.

Дивіться також Маскувався під пенсіонера: СБУ затримала коригувальника російських ударів по Запоріжжю

Що відомо про операцію СБУ та агента Кремля?

Російські спецслужби планували ліквідувати українського офіцера 9 травня, з метою зробити для Москви вигідний інформаційний фон до "дня перемоги".

За інформацією правоохоронців, кілер планував влаштувати засідку біля будинку українського військового та розстріляти його з автомата, коли той почне їхати у машині.

Утім, плани російського агента зірвалися. СБУ затримала кілера 8 травня. Ним виявився завербований мешканець Донецької області, який раніше вже відбував покарання за вбивство.