Тепер підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Дивіться також На Черкащині СБУ затримала студента, який наводив російські ракети

Що відомо про викриття російських агентів, які планували вбивство?

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією зірвала спробу замовного вбивства Героя України – генерал-майора Сил оборони. У результаті спецоперації на Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували ліквідацію українського військового.

Слідство встановило, що підозрювані проводили розвідку біля місця проживання військового та узгоджували план нападу з російськими кураторами. Вони очікували отримати координати сховища зі зброєю, яку мали використати для засідки.

За даними правоохоронців, виконавцями виявилися двоє мешканців Коростишева, яких завербували через телеграм-канали з пропозиціями "швидкого заробітку". Після вербування вони виконували так звані "тестові завдання" та, за попередньою інформацією, можуть бути причетні до інших тяжких злочинів у регіоні.

За інформацією правоохоронців, чоловіки отримали завдання вбити будь-якого військовослужбовця ЗСУ, за що їм пообіцяли винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. Згодом, на початку лютого 2026 року, вони вирішили позбавити життя 26-річного жителя Коростишева, знаючи, що той проходить службу в лавах ЗСУ. Для реалізації плану молодший із них підмішав наркотичну речовину до горілки. Після цього вони запросили військового на спільне застілля та запропонували йому отруєний напій. Наступного дня чоловік помер.

Крім того, підозрювані були причетні до справ про наркоторгівлю. Та навіть отримували підозри.





Поліція змогла встановити зв'язок між вбивством військового у лютому 2026 року та російськими агентами / Фото нацполіції

Відомо, що під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами контактів із російськими спецслужбами та підготовки до нападу. Обом повідомлено про підозру у державній зраді та умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою з корисливих мотивів.



Російських агентів викрили / Фото СБУ

Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про інших російських агентів, які загрожували безпеці України?

На Донеччині Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який передавав координати для ворожих обстрілів і підпалював техніку Збройних сил України. Йому повідомлено про підозру в державній зраді, за що загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Окремо в Кіровоградській та Одеській областях правоохоронці викрили двох школярів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Вони готували теракти у своїх навчальних закладах. 15-річному учню з Кіровоградщини вже оголошено підозру.

Крім того, СБУ запобігла замовному вбивству в Одесі. Там затримали агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Жінці також інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану – їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.