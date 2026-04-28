Теперь подозреваемым грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Смотрите также В Черкасской области СБУ задержала студента, который приводил российские ракеты

Что известно о разоблачении российских агентов, какие планировали убийство?

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией сорвала попытку заказного убийства Героя Украины– генерал-майора Сил обороны. В результате спецоперации на Житомирщине задержаны два агента России, готовивших ликвидацию украинского военного.

Следствие установило, что подозреваемые проводили разведку у места жительства военного и согласовывали план нападения с российскими кураторами. Они ожидали получить координаты склада с оружием, которую должны были использовать для засады.

По данным правоохранителей, исполнителями оказались двое жителей Коростышева, которых завербовали через телеграмм-каналы с предложениями "быстрого заработка". После вербовки они выполняли так называемые "тестовые задания" и, по предварительной информации, могут быть причастны к другим тяжким преступлениям в регионе.

По информации правоохранителей, мужчины получили задачу убить любого военнослужащего ВСУ, за что им пообещали вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. Впоследствии, в начале февраля 2026 года, они решили лишить жизни 26-летнего жителя Коростышева, зная, что тот проходит службу в рядах ВСУ. Для реализации плана младший из них подмешал наркотическое вещество в водку. После этого они пригласили военного на совместное застолье и предложили ему отравленный напиток. На следующий день мужчина скончался.

Кроме того, подозреваемые были причастны к делам о наркоторговле. И даже получали подозрения.



Полиция смогла установить связь между убийством военного в феврале 2026 года и российскими агентами / Фото нацполиции

Известно, что во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с подтверждениями контактов с российскими спецслужбами и подготовки к нападению. Оба сообщены о подозрении в государственной измене и преднамеренном убийстве, совершенном по предварительному сговору по корыстным мотивам.



Российских агентов разоблачили / Фото СБУ

Пока фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о других российских агентах, угрожавших безопасности Украины?

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который передавал координаты для вражеских обстрелов и поджигал технику Вооруженных сил Украины. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, за что грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Отдельно в Кировоградской и Одесской областях правоохранители разоблачили двух школьников, которых, по данным следствия, завербовали российские спецслужбы. Они готовили теракты в своих учебных заведениях. 15-летнему ученику из Кировоградщины уже объявлено подозрение.

Кроме того, СБУ предотвратила заказное убийство в Одессе. Там была задержана агентка ФСБ, которая, по данным следствия, готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ. Женщине также инкриминируют государственную измену в условиях военного положения – ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.