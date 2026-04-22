Об этом сообщили в СБУ.
Что планировала агент ФСБ?
По данным СБУ, российская агентка установила на авто военного GPS-трекер, с помощью которого киллер должен был отследить и убить украинского воина из огнестрельного оружия.
Выяснилось, что подготовкой покушения занималась бывшая жительница Кировоградщины, которая предыдущие 15 лет проживала в России. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".
Как пояснили правоохранители, там женщина надеялась получить правовую помощь, после того как ее обвинили в краже. Впрочем, вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ. В обмен на "закрытие дела" женщину отправили в Одессу для подготовки покушения.
Там она арендовала квартиру в доме, где проживал военный, а также приобрела авто, чтобы незаметно заезжать в паркинг.
Далее фигурантка установила под капот автомобиля украинского воина GPS-трекер, который получила от фсб перед выездом в Украину. С помощью удаленного доступа к "маячку" российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы движения военного,
– рассказали в СБУ.
СБУ задержала подозреваемую сразу после установки трекера – когда она пыталась выехать в сторону госграницы, чтобы убежать в Россию через третьи страны.
Во время обысков у нее изъяли смартфон, через который она, по данным следствия, координировала действия с куратором ФСБ под видом "близких" отношений.
Агентка готовила убийство командира подразделения ССО / Фото: СБУ
Женщине сообщили о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сейчас расследование по делу продолжается.
СБУ разоблачает вражеских агентов: последние новости
На днях контрразведка СБУ предупредила подготовку терактов в Полтавской области. По данным следствия, 17-летний юноша установил вблизи местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением. По замыслу кураторов, первый взрыв должен был произойти ночью 17 апреля, а второй – уже после прибытия экстренных служб.
Также СБУ удалось задержать одесского таксиста, который работал "наводчиком" для ФСБ. Он передавал врагу информацию о последствиях ударов.
Во время поездок к клиентам и возвращаясь после выполненного заказа, преступник фотографировал потенциальные цели российских атак и отмечал их на гугл-картах. Сейчас мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.