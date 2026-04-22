Про це повідомили в СБУ.

Що планувала агентка ФСБ?

За даними СБУ, російська агентка встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.

З'ясувалося, що підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в Росії. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політичного проєкту Віктора Медведчука "Другая Украина".

Як пояснили правоохоронці, там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на "закриття справи" жінку відправили до Одеси для підготовки замаху.

Там вона орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий, а також придбала авто, щоб непомітно заїжджати до паркінгу.

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового,

– розповіли в СБУ.

СБУ затримала підозрювану одразу після встановлення трекера – коли вона намагалася виїхати в бік держкордону, щоб втекти до Росії через треті країни.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона, за даними слідства, координувала дії з куратором ФСБ під виглядом "близьких" стосунків.

Агентка готувала вбивство командира підрозділу ССО / Фото: СБУ

Жінці повідомили про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наразі розслідування у справі триває.

