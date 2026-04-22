Про це повідомили в СБУ.
Що планувала агентка ФСБ?
За даними СБУ, російська агентка встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.
З'ясувалося, що підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в Росії. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політичного проєкту Віктора Медведчука "Другая Украина".
Як пояснили правоохоронці, там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на "закриття справи" жінку відправили до Одеси для підготовки замаху.
Там вона орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий, а також придбала авто, щоб непомітно заїжджати до паркінгу.
Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну. За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового,
– розповіли в СБУ.
СБУ затримала підозрювану одразу після встановлення трекера – коли вона намагалася виїхати в бік держкордону, щоб втекти до Росії через треті країни.
Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона, за даними слідства, координувала дії з куратором ФСБ під виглядом "близьких" стосунків.
Агентка готувала вбивство командира підрозділу ССО / Фото: СБУ
Жінці повідомили про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наразі розслідування у справі триває.
СБУ викриває ворожих агентів: останні новини
Днями контррозвідка СБУ попередила підготовку терактів у Полтавській області. За даними слідства, 17-річний юнак встановив поблизу місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. За задумом кураторів, перший вибух мав статися вночі 17 квітня, а другий – уже після прибуття екстрених служб.
Також СБУ вдалося затримати одеського таксиста, який працював "навідником" для ФСБ. Він передавав ворогу інформацію про наслідки ударів.
Під час поїздок до клієнтів та повертаючись після виконаного замовлення, злочинець фотографував потенційні цілі російських атак та відмічав їх на гугл-мапах. Зараз чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.