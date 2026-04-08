Об этом в интервью на ютуб-канале "Фарид говорит" рассказала экс-агентка ГУР с позывным "Света", передает 24 Канал. Она вспоминает, что тогда много людей вышло на выезд из города: кто-то приносил бутылки и тряпки, другие делали "коктейли Молотова".

О попытках уехать из Энергодара

Жители Энергодара были сплочены, чувствовали адреналин и патриотизм. По словам Светланы, все считали, что стоит немного потерпеть, и все удастся преодолеть. Она рассказала, что потом такие настроения населения начали стихать, люди принимали решение массово выезжать из оккупированного города.

Сама женщина тоже пыталась уехать в ноябре 2022 года. Сначала россияне не выпускали. Затем, когда ввели разрешения на выезд, нужно было регистрироваться, но перевозчик неправильно внес данные на регистрацию, как следствие – ее не выпустили.

Мы доехали, стояли в очереди, ночевали у людей. Казалось, что вот еще немного осталось. Меня и многих других людей просто развернули, ничего не объяснили. Там никто особо не хотел говорить с тобой или что-то объяснять. Просто отводили затвор (пистолета, – 24 Канал) – и все. Вышла из машины и просто стояла на трассе – думала, как доехать обратно,

– рассказала Светлана.

После начала полномасштабного вторжения она трижды пыталась выехать из Энергодара. Ей удалось вывезти своих троих детей, они теперь на подконтрольной Украине территории.

Сотрудничеством с СОУ хотела оправдаться

Вернувшись в Энергодар, у женщины началась новая страница жизни, она решила приобщиться к движению сопротивления, сотрудничать с Силами обороны. Светлана признается, что было страшно, но понимая, почему идет на такой шаг, становилось легче. Говорит, что хотела иметь шанс "оправдать себя" за то, что находилась на оккупированной территории и что половину жизни прожила в Украине с российским паспортом.

"Мне постоянно говорили, что такие, как я, Украине не нужны. Мол, мы – предатели. Более того, я с российским паспортом ты там никто – меня не примут и не впустят. Идет война с Россией, а тут гражданка России приезжает в Украину – ее просто не впустят. И что мне придется всю жизнь жить там. Я уехала из России, а Россия приехала ко мне. Мне с этой мыслью нужно было хоть что-то делать: донаты и все остальное, чтобы понимать, что я вношу хоть что-то для того, чтобы война закончилась и нас освободили", – рассказала Светлана.

Она поделилась, как присоединиться к движению сопротивления. Женщина общалась с одним мужчиной, которому доверяла, потому что знала, что он вывозит людей из оккупации. Говорит, что он в то время был для нее героем, потому что очень рисковал. У него было много возможностей просто вывезти своих родных и не вернуться, но он выбрал другой путь, позже пополнил украинское войско.

Впоследствии именно он познакомил Светлану с куратором. Она вспоминает, что были сомнения и было страшно, но все-таки доверяла этому человеку. Своего куратора женщина никогда не видела, общалась с ним через мессенджер Signal.

Какие настроения царили в Энергодаре?

Тогда атмосфера в городе была напряженной для людей, которые не хотели жить в оккупации. Для тех, кого все устраивало, со слов Светланы, ситуация была даже замечательной, они получили то, чего раньше не имели. Говорит, для таких Украина закончилась, и начался светлый путь в никуда.

"Когда людям предлагали одни выплаты, другие выплаты и просто большие деньги, то они шли. Толпой шли получать "гуманитарку" – им это нравилось, их кормила Россия. Люди, которые были никем, простыми жителями, в один момент получали все. Они "отжимали" магазины и делали то, что не давала делать Украина с точки зрения закона", – рассказала Светлана.

Вспоминает, что были моменты, когда за ночь набивали магазины гуманитаркой: украинскими и европейскими товарами, и продавали их за большие деньги. Люди из ничего делали деньги, потому что другие хотели того, чего не имели. Люди, у которых были сети крупных магазинов в городе, за одну ночь наполняли свой склад товарами "гуманитарки", канистрами бензина и это считали нормальным. Зная, что владельцы отдельных магазинов выехали, другие жители просто забирали себе помещения, и им это нравилось.

Помогала Силам обороны 3 года

О сотрудничестве с СОУ женщина никому не говорила. Светлана поделилась как именно помогала и как происходил этот процесс.

Куратор сбрасывал точку. Я должна была прийти туда и что-то забрать: пакет или конверт, а потом отнести на другую точку, сделать фотографию, отправить, четко выполняя все его инструкции, и уйти. А потом происходила магия: где-то что-то горело, взрывалось или еще что-то происходило,

– рассказала Светлана.

Женщина верила, что она такая не одна. Условно ее действия заключались в "курьерской доставке", она никогда не знала, что внутри пакета. Среди других задач Светланы, по словам ее куратора "Петровича", было прикрепление маячков под машины коллаборационистов высокого чина, ФСБ и росгвардии. Затем разведчики отслеживали их и ликвидировали как можно дальше от атомной станции, чтобы не нанести вред.

Все расходы на дорогу Светлане покрывали. Собственные средства она не тратила. По ее словам, у нее была постоянная финансовая поддержка. Сотрудничала с СОУ она почти 3 года. За это время осуществила много операций.

