Про це повідомляє Служба безпеки України.

Які теракти хотіла здійснити Росія?

Нацполіція разом з СБУ запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. Правоохоронці викрили двох місцевих школярів, які, як з'ясувало слідство, мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників.

Неповнолітніх завербували російські спецслужби через групи у телеграмі та TikTok. Ворог під час вербування маніпулював ідеями "справедливості", захистом родичів від розправи та покаранням тих, хто ображав їх у школі.

Що стосується двох затриманих фігурантів, то російські спецслужбісти підштовхували школярів не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином ра***ти сподівалися позбутися "зайвих свідків",

– ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, 15-річний учень ліцею у Кіровоградській області отримав від російського куратора завдання виготовити саморобну вибухівку, яку мав принести до навчального закладу, після чого підірвати під час перерви.

Також він планував взяти рушницю та ніж, щоб "добити" інших. Але цьому запобігли, під час обшуків у нього вдома виявили вибухівку, складові для його виготовлення, рушницю, а також комп’ютер та смартфон із доказами.

В Одеській області на етапі вербування викрили ще одного учня. Ворог планував відправити йому посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем, щоб він використав їх для масового вбивства учнів своєї школи.

Слідчі вже повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за статтею про підготовку до теракту. В СБУ розповіли, що неповнолітньому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури", – додають правоохоронці.

