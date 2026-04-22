Після інцидентів у регіоні вирішили терміново посилити заходи безпеки в навчальних закладах. Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Дивіться також Коригувала вогонь по ТЕЦ у Києві, прикриваючись дитиною: СБУ затримала російську агентку

Чи справді підлітка могли завербувати?

Інциденти у школах Закарпаття, зокрема стрілянину у місті Чоп, пов’язують із діяльністю російських спецслужб.

За словами очільника Мирослава Білецького, правоохоронці встановили, що підлітків могли цілеспрямовано вербувати через інтернет, зокрема онлайн-ігри. Йдеться щонайменше про два випадки: один вдалося попередити у школі села Буштино, де учень намагався пронести ніж, інший – завершився стріляниною у Чопі.

В обох ситуаціях, за попередніми даними, діти перебували під впливом зовнішніх кураторів, які застосовували психологічний тиск і залякування.

Саме в цей момент дуже важливі увага, спостережливість, чуйність дорослих: батьків, вчителів, соціальних працівників. Їхня вчасна участь у житті дитини може вберегти від кроку, що зруйнує життя їй чи комусь з її оточення,

– наголосив Мирослав Білецький.

За його словами, дітей можуть поступово втягувати у небезпечні сценарії, вивчаючи їхню поведінку та слабкі місця, а потім маніпулюючи ними для вчинення протиправних дій.

"Безпека дітей – наша спільна відповідальність. Якщо ми будемо чуйними до них вдома і в школі, нам буде значно легше вберегти їх від дій, про які вони шкодуватимуть усе своє життя", – підсумував очільник ОВА.

Після резонансних випадків у регіоні вже посилили заходи безпеки: у школах проводитимуть профілактичні зустрічі з батьками, працюють офіцери поліції, встановлюють металошукачі та посилюють контроль за поведінкою учнів.

Що відомо про стрілянину 16 квітня?