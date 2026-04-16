Пресслужба Нацполіції оприлюднила відео з бодікамер патрульних, на якому зафіксовано затримання неповнолітнього.

Як відбувалось затримання школяра із пістолетом?

Правоохоронці показали кадри із бодікамер, які зафіксували момент затримання 15-річного учня із пістолетом.

Після стрілянини у класі він намагався утекти, втім патрульну оперативно розшукали його за затримали.

На відео видно, як правоохоронці наздоганяють підлітка, який тікає. Після того як хлопець зупинився і не чинив жодного опору, патрульні одягли на нього кайданки та затримали.

Зброю правоохоронці вилучили – за попередньою інформацією, це був травматичний пістолет.

На місці події працюють ювенальний прокурор разом із правоохоронцями та медиками.

Вирішується питання про правову кваліфікацію у кримінальному провадженні.

Затримання неповнолітнього зі зброєю: дивіться відео поліції

