Пресслужба Нацполіції оприлюднила відео з бодікамер патрульних, на якому зафіксовано затримання неповнолітнього.
Дивіться також Другий напад за добу: у Туреччині в школі сталася стрілянина, кількість жертв – зросла
Як відбувалось затримання школяра із пістолетом?
Правоохоронці показали кадри із бодікамер, які зафіксували момент затримання 15-річного учня із пістолетом.
Після стрілянини у класі він намагався утекти, втім патрульну оперативно розшукали його за затримали.
На відео видно, як правоохоронці наздоганяють підлітка, який тікає. Після того як хлопець зупинився і не чинив жодного опору, патрульні одягли на нього кайданки та затримали.
Зброю правоохоронці вилучили – за попередньою інформацією, це був травматичний пістолет.
На місці події працюють ювенальний прокурор разом із правоохоронцями та медиками.
Вирішується питання про правову кваліфікацію у кримінальному провадженні.
Затримання неповнолітнього зі зброєю: дивіться відео поліції
Що відомо про інцидент зі стріляниною на Закарпатті?
Нагадаємо, 16 квітня 15-річний учень 9 класу в Ужгородському районі у школі на уроці дістав пістолет та здійснив два постріли. Одна куля влучила у однокласника – його поранено.
Правоохоронці повідомили, що медики оглянули потерпілого, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також поліція вилучила пістолет – за попередньою інформацією, травматичний.
Наразі поліцейські з'ясовують, як до рук неповнолітнього потрапила зброя.