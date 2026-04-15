Губернатор Мукеррем Унлюер заявив, що 4 людини загинуло. Про це повідомили в CNN.
Що відомо про стрілянину в Туреччині?
ЗМІ повідомили, що стрілянину у школі почав 16-річний Іхсан Арас Мерсінлі. Внаслідок цього загинули 4 людини, а також 20 зазнали поранень.
На місце прибули правоохоронці та батьки дітей. Також до школи вирушили міністр національної освіти Юсуф Текін і глава МВС Мустафа Чифтчі.
Нападник – учень 8 класу. Його батько – колишній поліцейський. Вважається, що він забрав зброю свого батька. Загалом загинуло 4 людини: 1 вчитель та 3 учні. Нападник прийшов з 5 пістолетами та 7 магазинами й напав на 2 класи,
– заявив губернатор Унлюер.
Міністр юстиції Акін Гюрлек повідомив, що прокуратура вже розпочала розслідування та наголосив на забороні публікувати інформацію про його хід.
Правоохоронці повідомили, що спочатку нападник стріляв у повітря у шкільному дворі, а потім перемістився до самої будівлі навчального закладу.
Унлюер зазначив, що нападник після скоєного застрелився у приміщенні школи.
Міністр Мемішокоглу повідомив, що поранені перебувають у місцевих лікарнях, а лікарі уважно стежить за їхнім станом.
Інші гучні випадки зі стріляниною
У Стамбулі біля консульства Ізраїлю відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше троє людей.
Нападники були рідними братами, прибули до Стамбулу з Ізміту, і мали довгоствольну зброю, один з них пов'язаний із релігійною організацією.
У центрі Тернополя 32-річний чоловік вистрілив з травматичного пістолета під час бійки, поранивши 21-річного хлопця. Поліція вилучила у стрільця зброю.