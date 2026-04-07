Про це пише CNN, APA.AZ та міністр юстиції Туреччини.

Що відомо про інцидент у Стамбулі?

Згідно із повідомленням міністра, стрілянину чули вдень 7 квітня поблизу посольства Ізраїлю, яке розташоване у районі Бешикташ у Стамбулі.

Нападники у камуфляжі із рюкзаками на плечах були озброєні довгоствольною зброєю. За попередніми даними, вони намагались прорватись до будівлі, однак правоохоронці зупинили їх.

У поліції заявили, що трьох осіб, вдалось "нейтралізувати", тоді як двоє правоохоронців зазнали поранення.

Медіа припускають, що ізраїльських дипломатів у будівлі консульства на момент стрілянини не було. Видання APA.AZ пише, що консульство не працювало вже близько року.

Наразі на місці події працюють слідчі та прокуратура, триває встановлення обставин інциденту.

На оприлюднених кадрах у мережі видно, як поліцейські ховаються за автобусом під час тривалої стрілянини.

У Стамбулі біля консульства Ізраїлю відбулась стрілянина: дивіться відео

Що відомо про нападників?

Міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що правоохоронцям вдалось встановити особи терористів.

Нападники були рідними братами й прибули до Стамбулу з Ізміту на орендованій автівці. Один з них пов'язаний із нібито релігійною організацією, а інший мав із собою наркотичні речовини.