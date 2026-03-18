Наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса. Про це повідомили у Washington Post.
Дивіться також Це буде катастрофа, – політтехнолог розкрив, як Трампу потрібно закінчити війну з Іраном
Чому США видали таку вказівку?
Подібні накази ще раніше надсилалися посольствам на Близькому Сході, але цього разу розпорядження поширилося на всі дипломатичні представництва США у світі.
У виданні заявили, що Державний департамент відмовився від будь-яких коментарів.
Посольство в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), частково стало "невідновлюваним" після атаки дрона цього місяця, а частини даху взагалі обвалилися,
– зазначили у виданні.
Від початку американо-ізраїльських ударів 28 лютого Іран та його союзники атакували посольства США, через що частину місій закрили, а персонал одразу евакуювали.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Іран атакував посольство США в Багдаді та завдав удару по Ізраїлю, внаслідок чого загинуло щонайменше двоє людей.
Трамп заявив, що удар по Ірану був необхідний для уникнення ядерної або ж Третьої світової воєн. Він також зазначив, що не хоче вести бойові дії і прагне досягти миру.
Іран заявив про отримання військової допомоги від Росії та Китаю. Тегеран вважає Москву та Пекін стратегічними партнерами.