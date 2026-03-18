Приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса. Об этом сообщили в Washington Post.
Почему США выдали такое указание?
Подобные приказы еще раньше направлялись посольствам на Ближнем Востоке, но на этот раз распоряжение распространилось на все дипломатические представительства США в мире.
В издании заявили, что Государственный департамент отказался от каких-либо комментариев.
Посольство в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), частично стало "невозобновляемым" после атаки дрона в этом месяце, а части крыши вообще обвалились,
– отметили в издании.
С начала американо-израильских ударов 28 февраля Иран и его союзники атаковали посольства США, из-за чего часть миссий закрыли, а персонал сразу эвакуировали.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Иран атаковал посольство США в Багдаде и нанес удар по Израилю, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
Трамп заявил, что удар по Ирану был необходим во избежание ядерной или же Третьей мировой войн. Он также отметил, что не хочет вести боевые действия и стремится достичь мира.
Иран заявил о получении военной помощи от России и Китая. Тегеран считает Москву и Пекин стратегическими партнерами.