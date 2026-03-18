Приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса. Об этом сообщили в Washington Post.

Почему США выдали такое указание?

Подобные приказы еще раньше направлялись посольствам на Ближнем Востоке, но на этот раз распоряжение распространилось на все дипломатические представительства США в мире.

В издании заявили, что Государственный департамент отказался от каких-либо комментариев.

Посольство в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), частично стало "невозобновляемым" после атаки дрона в этом месяце, а части крыши вообще обвалились,

– отметили в издании.

С начала американо-израильских ударов 28 февраля Иран и его союзники атаковали посольства США, из-за чего часть миссий закрыли, а персонал сразу эвакуировали.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?