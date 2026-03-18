В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет Reuters.

Что известно об обстрелах?

Иран совершил повторную атаку на посольство США в столице Ирака – Багдаде. По предварительным данным, обстрел произошел в так называемой "зеленой зоне", где расположены дипломатические учреждения и правительственные здания.

Сообщается, что иранские силы также пытались поразить еще один объект вблизи международного аэропорта Багдада. Речь идет о стратегически важной территории, где размещены военные и логистические объекты. По имеющейся информации, атака стала уже не первой за последнее время. Предыдущая происходила 14 марта.

Параллельно Иран нанес удар по Израилю. Для атаки, по сообщениям, применили баллистические ракеты с кассетной боевой частью, что значительно повышает уровень поражения территории.

Под обстрел попали центральные районы страны. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Израильские службы экстренной помощи сообщают о повреждении гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы.

