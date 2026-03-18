Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Про це пише Reuters.

Що відомо про обстріли?

Іран здійснив повторну атаку на посольство США в столиці Іраку – Багдаді. За попередніми даними, обстріл відбувся у так званій "зеленій зоні", де розташовані дипломатичні установи та урядові будівлі.

Повідомляється, що іранські сили також намагалися вразити ще один об’єкт поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Йдеться про стратегічно важливу територію, де розміщені військові та логістичні об’єкти. За наявною інформацією, атака стала вже не першою за останній час. Попередня відбувалася 14 березня.

Паралельно Іран завдав удару по Ізраїлю. Для атаки, за повідомленнями, застосували балістичні ракети з касетною бойовою частиною, що значно підвищує рівень ураження території.

Під обстріл потрапили центральні райони країни. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомляють про пошкодження цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим і розбирають завали.

