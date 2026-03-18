Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Про це пише Reuters.
Що відомо про обстріли?
Іран здійснив повторну атаку на посольство США в столиці Іраку – Багдаді. За попередніми даними, обстріл відбувся у так званій "зеленій зоні", де розташовані дипломатичні установи та урядові будівлі.
Повідомляється, що іранські сили також намагалися вразити ще один об’єкт поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Йдеться про стратегічно важливу територію, де розміщені військові та логістичні об’єкти. За наявною інформацією, атака стала вже не першою за останній час. Попередня відбувалася 14 березня.
Паралельно Іран завдав удару по Ізраїлю. Для атаки, за повідомленнями, застосували балістичні ракети з касетною бойовою частиною, що значно підвищує рівень ураження території.
Під обстріл потрапили центральні райони країни. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомляють про пошкодження цивільної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим і розбирають завали.
Ситуація на Близькому Сході: останні новини
Президент США вимагає від союзників по НАТО допомоги у розблокуванні Ормузької протоки. Але європейські країни відмовляються це робити. Політолог Ігор Рейтерович наголосив, що зараз Трамп опинився у програшній ситуації в контексті війни з Іраном.
Росія передає Ірану супутникові знімки та технології дронів для підвищення ефективності ударів по американських силах на Близькому Сході. Співпраця між Москвою та Тегераном включає обмін розвідувальними даними та консультації з тактики використання безпілотників, що базуються на досвіді війни в Україні.
Директор Національного контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку, виступивши проти війни з Іраном. Він закликав керівництво переглянути політику, підкресливши, що Тегеран не становив безпосередньої загрози.