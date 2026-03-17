За його словами, Іран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів. Про це посадовець повідомив у мережі Х.
Що відомо про відставку директора NCTC?
У США розгорівся новий політичний скандал після гучної відставки Джо Кента. Він оголосив про своє рішення залишити посаду директора Національного контртерористичного центру, заявивши, що не може підтримувати війну проти Ірану.
У своєму зверненні Кент наголосив, що ухвалив це рішення після тривалих роздумів. Він підкреслив, що не може "з чистою совістю" підтримувати бойові дії, які, на його думку, не мають достатніх підстав.
Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю та його могутнього американського лобі,
– написав він.
Він також звернувся до керівництва країни, зокрема до Трампа, закликавши переглянути політику щодо Ірану. Кент зазначив, що настав час для "рішучих дій" і зміни курсу, щоб уникнути подальшого загострення ситуації.
Попри критику, він подякував за можливість працювати в адміністрації та окремо відзначив співпрацю з директоркою національної розвідки Тулсі Габбард. Кент також наголосив, що для нього було честю очолювати команду професіоналів у сфері боротьби з тероризмом.
Така заява стала безпрецедентною для посадовця такого рівня і може мати серйозні політичні наслідки.
Критка щодо війни в Ірані стає все частішою
Трамп попередив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку. Він закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію долучитися до спільних зусиль для відкриття протоки, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.
У США існують побоювання щодо можливих терактів на тлі війни проти Ірану, зокрема після інцидентів у Нью-Йорку та Мічигані. Додає занепокоєння серед населення заява губернатора Каліфорнії Ньюсома про загрозу іранських атак з використанням дронів-камікадзе.
Сенатор Кріс Мерфі відверто критикує рішення Трампа щодо війни в Ірані. Він зазначає, що це може не лише призвести до великих витрат для платників податків США, а й негативно вплинути на національну безпеку.