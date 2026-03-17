За його словами, Іран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів. Про це посадовець повідомив у мережі Х.

Дивіться також Трамп розчарований в партнерах: країни масово відмовляються підтримати США

Що відомо про відставку директора NCTC?

У США розгорівся новий політичний скандал після гучної відставки Джо Кента. Він оголосив про своє рішення залишити посаду директора Національного контртерористичного центру, заявивши, що не може підтримувати війну проти Ірану.

У своєму зверненні Кент наголосив, що ухвалив це рішення після тривалих роздумів. Він підкреслив, що не може "з чистою совістю" підтримувати бойові дії, які, на його думку, не мають достатніх підстав.

Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю та його могутнього американського лобі,

– написав він.

Він також звернувся до керівництва країни, зокрема до Трампа, закликавши переглянути політику щодо Ірану. Кент зазначив, що настав час для "рішучих дій" і зміни курсу, щоб уникнути подальшого загострення ситуації.

Попри критику, він подякував за можливість працювати в адміністрації та окремо відзначив співпрацю з директоркою національної розвідки Тулсі Габбард. Кент також наголосив, що для нього було честю очолювати команду професіоналів у сфері боротьби з тероризмом.

Така заява стала безпрецедентною для посадовця такого рівня і може мати серйозні політичні наслідки.

Критка щодо війни в Ірані стає все частішою