Про це Трамп сказав в інтерв'ю Financial Times.

Чим цього разу погрожує Трамп?

Президент США заявив, що він може відкласти запланований на кінець місяця саміт із головою Китаю Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе розблокувати стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від цієї протоки, допоможуть забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого. Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО,

– сказав Трамп.

В інтерв'ю американський лідер також наголосив, що Європа і Китай значною мірою залежать від нафти з Перської затоки.

Заяви Трампа пролунали наступного дня після того, як він закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію долучитися до "спільних зусиль" для відкриття протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Фактично Іран закрив Ормузьку протоку після початку військової операції США та Ізраїлю: це викликало побоювання нового стрибка цін на нафту. Спроби США відновити судноплавство поки що не дали результату.

У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч,

– додав Дональд Трамп.

На запитання, яку саме допомогу він очікує, Трамп відповів: "будь-яку". Зокрема, союзники могли б направити кораблі-тральщики для розмінування, яких у Європи, за його словами, значно більше, ніж у США.

Він також заявив, що потрібні військові, які зможуть ліквідувати "проблемні елементи" вздовж іранського узбережжя. Трамп дав зрозуміти, що йдеться про європейські спецпідрозділи або іншу військову допомогу, щоб знищувати іранські безпілотники та морські міни.

