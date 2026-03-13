Про таке поінформувала телерадіокомпанія CNN з посиланням на слова посадовця.

Як сенатор прокоментував дії Дональда Трампа?

Коментуючи події на Близькому Сході, сенатор Мерфі різко засудив президента США Дональда Трампа, звинувативши його в "старечому маразмі" та "втраті здорового глузду".

За його словами, це найнепередбачуваніше протистояння для Америки за останні сто років. Мерфі переконаний, що нинішня адміністрація "не має уявлення, що робить". Йдеться, зокрема, про відсутність чіткого плану ведення бойових дій та постійну зміну цілей та завдань операції "Епічна лють".

Він також висловив співчуття американським військовослужбовцям, які змушені дотримуватися розпоряджень вищого керівництва. На думку сенатора, хід війни є "жахливим" і може обернутися величезними витратами для американських платників податків: як у грошовому плані, так і в аспекті національної безпеки.

Це вже підтверджує стрімке зростання цін, блокування Ормузької протоки. Водночас Іран зберігає потенціал для ударів по американських союзниках в регіоні, до того ж ядерна програма також досі функціонує.

Це суцільна катастрофа, і в цьому винен один чоловік, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою повинна бути ця війна,

– наголосив Мерфі.

До речі, дії очільника Білого дому все частіше підпадають під нищівну критику. Так, Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висміяв Трампа за тимчасове скасування санкцій проти російської нафти. Він назвав американського президента "цуциком" Путіна.

Що відомо про втрати США у війні?