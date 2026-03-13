Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM). Подробиці події розповіла також інформаційна агенція Reuters.

Актуально Чи є загроза для США від Ірану: у Каліфорнії та Білому домі зробили заяву про попередження ФБР

Що відомо про втрату американського літака?

За офіційною інформацією, інцидент стався за участі двох літаків. Один із них розбився, тоді як інший зміг приземлитися.

Один з американських посадовців, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що обидва літаки були заправниками KC-135.

Довідково! KC-135 Stratotanker – це один із ключових літаків повітряного дозаправлення у ВПС США. Його розробила компанія Boeing у 1950–1960-х роках. Ці літаки дозволяють бойовій авіації виконувати тривалі місії без необхідності приземлятися для дозаправлення. Зазвичай екіпаж складається з трьох осіб: пілота, другого пілота та оператора заправної штанги.

У CENTCOM наголосили, що подія не була спричинена ні ворожим ударом, ні "дружнім вогнем". За даними CBS, на борту літака, що впав, перебували шість членів екіпажу, однак про їхній стан поки не повідомляється.

Водночас як повідомляє іранське агентство Tasnim, представник центрального штабу угруповання "Хатам аль-Анбія" заявив, що літак нібито був збитий.

Іракське угруповання "Ісламський опір Іраку", яке об'єднує підтримувані Іраном збройні формування, заявило про свою причетність до інциденту. У своїй заяві воно стверджує, що нібито збило американський літак "для захисту суверенітету та повітряного простору країни".

Що відомо про втрати США на Близькому Сході?