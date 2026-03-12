Ситуацію пояснив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, повідомляє Associated Press.

Чи є загроза для Каліфорнії?

За словами губернатора, влада Каліфорнії була заздалегідь поінформована про потенційні загрози. Він запевнив, що безпекові служби регулярно опрацьовують можливі сценарії оборони від атак безпілотників.

Нам була відома ця інформація... Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв,

– сказав він.

Гевін Ньюсом наголосив, що питання захисту від БпЛА завжди були на першому місці для влади.

Яка позиція Білого дому?

Речниця Білого дому Кароліна Левітт, коментуючи подібні повідомлення стосовно розвідувальних даних ФБР, назвала відповідні повідомлення "наводкою", яка, мовляв, ґрунтується на неперевіреній інформації.

Для чіткості: жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було,

– написала вона в Х.

Вона, зокрема, різко розкритикувала нещодавню публікацію ABC News про подібну загрозу, яку видання написало з посиланням на попередження ФБР. Левітт закликала журналістів відкликати "неправдиву новину".

Що цьому передувало?