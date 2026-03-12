Ситуацию объяснил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Смотрите также США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением

Есть ли угроза для Калифорнии?

По словам губернатора, власти Калифорнии были заранее проинформированы о потенциальных угрозах. Он заверил, что службы безопасности регулярно прорабатывают возможные сценарии обороны от атак беспилотников.

Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям,

– сказал он.

Гэвин Ньюсом отметил, что вопросы защиты от БпЛА всегда были на первом месте для власти.

Какова позиция Белого дома?

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, комментируя подобные сообщения относительно разведывательных данных ФБР, назвала соответствующие сообщения "наводкой", которая, мол, основывается на непроверенной информации.

Для четкости: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было,

– написала она в Х.

Она, в частности, резко раскритиковала недавнюю публикацию ABC News о подобной угрозе, которую издание написало со ссылкой на предупреждение ФБР. Левитт призвала журналистов отозвать "ложную новость".

Что этому предшествовало?