Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Подробности происшествия рассказало также информационное агентство Reuters.

Что известно о потере американского самолета?

По официальной информации, инцидент произошел с участием двух самолетов. Один из них разбился, тогда как другой смог приземлиться.

Один из американских чиновников, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что оба самолета были заправщиками KC-135.

Справочно! KC-135 Stratotanker – это один из ключевых самолетов воздушной дозаправки в ВВС США. Его разработала компания Boeing в 1950–1960-х годах. Эти самолеты позволяют боевой авиации выполнять длительные миссии без необходимости приземляться для дозаправки. Обычно экипаж состоит из трех человек: пилота, второго пилота и оператора заправочной штанги.

В CENTCOM отметили, что происшествие не было вызвано ни вражеским ударом, ни "дружественным огнем". По данным CBS, на борту упавшего самолета,, находились шесть членов экипажа, однако об их состоянии пока не сообщается.

В то же время как сообщает иранское агентство Tasnim, представитель центрального штаба группировки "Хатам аль-Анбия" заявил, что самолет якобы был сбит.

Иракская группировка "Исламское сопротивление Ираку", которая объединяет поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, заявила о своей причастности к инциденту. В своем заявлении оно утверждает, что якобы сбило американский самолет "для защиты суверенитета и воздушного пространства страны".

Что известно о потерях США на Ближнем Востоке?