В сети появилось новое видео инцидента, во время которого кувейтский истребитель F/A-18 Hornet сбил американский F-15E Strike Eagle. По сообщениям, в тот день один и тот же самолет почти одновременно сбил сразу три таких истребителя над территорией Кувейта. Об этом пишет Defense Express.
Действительно ли американские истребители были подбиты случайно?
На момент происшествия все самолеты выполняли задачи по противовоздушной обороне. Вероятно, пилот F/A-18 ошибочно принял союзные самолеты за вражеские и выпустил по ним ракеты класса "воздух-воздух", в частности AIM-9 Sidewinder.
Момент сбития американского F-15E Strike Eagle: смотрите видео
Эксперты обращают внимание, что самолеты, похоже, не были подключены к системе распознавания "свой-чужой". Это странно, ведь Кувейт и США являются союзниками.
Нельзя исключать, что система могла дать сбой или быть выключенной.
На видео также видно, что F/A-18 находился довольно близко к цели, поэтому пилот мог даже визуально распознать тип самолета. Это делает инцидент еще более непонятным.
Среди возможных причин называют ошибку из-за стресса или недостаточного опыта пилота. В то же время некоторые предполагают и преднамеренные действия, хотя такая версия пока кажется маловероятной.
В любом случае все обстоятельства происшествия еще выясняют. По предварительным оценкам, уничтожение трех F-15E может стоить США около 300 миллионов долларов, что делает этот случай одним из самых дорогих эпизодов "дружественного огня" в современной истории.
Что известно о сбитии американских истребителей в Кувейте?
Утром 2 марта над Кувейтом разбились несколько американских военных самолетов. По предварительным данным, речь идет о трех истребителях F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость".
В Центральном командовании США заявили, что самолеты сбили "дружественным огнем" со стороны кувейтской противовоздушной обороны.
Все члены экипажей выжили – их эвакуировали и доставили в больницу, их состояние стабильное.
Сейчас Кувейт и США проводят совместное расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.