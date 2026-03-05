Эксклюзивные кадры удара по россиянам показали в ВМС ВСУ.

Актуально До конца года война будет ближе к россиянам, – эксклюзивное интервью ветерана армии США

Что известно об операции по уничтожению российского вертолета?

Военные рассказали, что под удар попала платформа "Сиваш", расположенная на Голицынском газовом месторождении, в акватории Черного моря.

Важно отметить, что эту буровую платформу российские войска использовали как ключевой форпост для ведения разведки, ретрансляции сигналов связи, размещения комплексов РЭБ и средств ПВО малой дальности.

Оттуда они координировали удары ударными беспилотниками, направленными на объекты инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, а также создавали прямую опасность для гражданского судоходства в регионе.

Благодаря скоординированной боевой работе подразделения Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский вертолет Ка-27, который пытался приземлиться на посадочную площадку этой буровой установки.

Боевая работа и удар по вражескому вертолету: смотрите видео ВМС ВСУ

Кроме того, украинские морские беспилотники и авиационные дроны уничтожили вражеские системы управления и связи, а также нанесли серьезные потери личному составу оккупантов.

К слову, только недавно в Ростовской области России противовоздушная оборона, вероятно, по ошибке сбила свой же военный вертолет во время отражения атаки дронов. По данным местных пабликов и вражеских СМИ, речь о вертолете Ми-8. Машина упала непосредственно на сарай фермера в хуторе Дудки Миллеровского района. Все трое членов экипажа погибли на месте.

Какие потери несет страна-агрессор в войне?