Эксклюзивные кадры удара по россиянам показали в ВМС ВСУ.
Актуально До конца года война будет ближе к россиянам, – эксклюзивное интервью ветерана армии США
Что известно об операции по уничтожению российского вертолета?
Военные рассказали, что под удар попала платформа "Сиваш", расположенная на Голицынском газовом месторождении, в акватории Черного моря.
Важно отметить, что эту буровую платформу российские войска использовали как ключевой форпост для ведения разведки, ретрансляции сигналов связи, размещения комплексов РЭБ и средств ПВО малой дальности.
Оттуда они координировали удары ударными беспилотниками, направленными на объекты инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, а также создавали прямую опасность для гражданского судоходства в регионе.
Благодаря скоординированной боевой работе подразделения Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский вертолет Ка-27, который пытался приземлиться на посадочную площадку этой буровой установки.
Боевая работа и удар по вражескому вертолету: смотрите видео ВМС ВСУ
Кроме того, украинские морские беспилотники и авиационные дроны уничтожили вражеские системы управления и связи, а также нанесли серьезные потери личному составу оккупантов.
К слову, только недавно в Ростовской области России противовоздушная оборона, вероятно, по ошибке сбила свой же военный вертолет во время отражения атаки дронов. По данным местных пабликов и вражеских СМИ, речь о вертолете Ми-8. Машина упала непосредственно на сарай фермера в хуторе Дудки Миллеровского района. Все трое членов экипажа погибли на месте.
Какие потери несет страна-агрессор в войне?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 270 400 своих солдат и 11 727 танков. А за минувшие сутки противник недосчитался 900 военных, 4 танков, 7 бронемашин и 210 единиц автотехники.
Сообщалось также, что в Новороссийске в результате удара Сил обороны Украины повреждены по меньшей мере пять российских военных кораблей. Среди оккупантов есть погибшие и раненые.
А недавно Силы беспилотных систем вместе с ССО уничтожили в Запорожье российскую радиолокационную станцию "Каста", которая предназначена для мониторинга воздушного пространства и способна одновременно обнаруживать до 20 целей в минуту.