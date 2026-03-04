Украина, которая в свое время не могла сравниться в количестве артиллерии с Россией, изменила ход войны, переведя ее из войны артиллерии в войну дронов. Силы обороны постепенно расширяют зону поражения, и если раньше она достигала 5 – 10 километров, то сейчас может составлять 50 и более.

Кроме того, Украина продвигается в производстве дальнобойных дронов, и если первая атака на Москву казалась чем-то безумным, то теперь это новая обыденность. Ветеран армии США Престон Стюарт в интервью 24 Каналу рассказал, как Силы обороны осторожно возвращают территории и почему до конца года война еще больше приблизится к домам россиян. Больше деталей – читайте далее в материале.

"Это пугает": о шокирующих потерях россиян

Россия несет огромные потери в Украине, но продолжает войну. В какой момент эти потери станут для них невыносимыми? Видите ли вы реальный риск того, что Россия будет вынуждена прекратить или сократить масштаб войны из-за истощения человеческих ресурсов и техники?

Некоторое время назад мы достигли момента, которого многие не ожидали. Я общался с несколькими старыми армейскими друзьями, мы обсуждали количество российских потерь и никогда не думали, что увидим такое. Мы думали, что жизнь слишком ценна, что никто не отправит своих людей на резню.

Многие западные аналитики, и я тоже, предполагали, что мы уже давно пересекли черту, что это будет слишком тяжело для русского народа, чтобы выдержать. Россияне могли бы спросить – что они на самом деле делают, это ли десятки тысяч жизней их сыновей и отцов. Я думал, что именно к этому моменту мы дойдем.

Поэтому трудно сейчас смотреть на это и говорить, что вы близки к этому (чтобы Россия прекратила войну из-за потерь, – 24 Канал), мол, осталось 100 тысяч. Пугает мысль, что страна или ее лидер готовы отправить такое количество людей на смерть. Надеюсь, наступит переломный момент, когда народ России скажет, что все выходит из-под контроля, потому что они жертвуют целым поколением. Я думал, что это время должно было наступить давно. Все возможно.

Есть новая инициатива – наносить россиянам по 50 тысяч невосполнимых потерь в месяц. Это серьезно. Возможно, через несколько месяцев мы увидим изменения в поведении России. Однако трудно поверить, что в 2026 году мы окажемся в такой ситуации.

Россия продвигается исторически медленными темпами. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, россияне продвинулись всего на 50 километров от Авдеевки до Покровска с февраля 2024 года по январь 2026. В среднем темп их продвижения составляет около 70 метров в день. Являются ли дроны, по вашему мнению, главной причиной такого медленного продвижения российских войск?

Да. Украина прекрасно изменила ход боя. Долгое время основное внимание уделяли человеческим ресурсам, маневренной войне, а потом артиллерии. Большая часть первых потерь была связана с интенсивными артиллерийскими обстрелами. А Украина, сосредоточившись на дронах, отодвинула то, что раньше называли "ничьей землей" во время Первой мировой войны.

Сейчас это называется "зона поражения". Она увеличилась. Если раньше она была 5 – 10 километров, то теперь расширилась до 50 километров и более. Одно из самых шокирующих явлений – как российские солдаты высаживаются и пытаются пройти 10 – 20 километров вперед, надеясь найти хотя бы какое-то укрытие от украинских дронов. Зона поражения – это правильная формулировка. Украина все больше и дальше ее отодвигает.

Некоторые россияне просачиваются. Есть направления, где мы видим хоть и медленный, но российский прогресс – Покровск, Часов Яр, Купянск. Они сравниваются с некоторыми крупнейшими битвами Первой и Второй мировых войн. Не думаю, что 4 года назад россияне представляли, что их прогресс можно будет измерять в метрах, как на западном фронте во время Первой мировой. Это показывает, насколько медленно они движутся сейчас.

Для чего на самом деле Путину война?

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвергает мирные условия без российских достижений в Украине. Считаете ли вы, что это уверенность, или это просто язык страны, которая проигрывает, но не может этого признать?

Когда-то я бы подумал, что это просто грубая лексика и такая тактика переговоров, чтобы сказать, что мы будем держать линию и требовать как можно больше. Однако трудно дальше продолжать в это верить, ведь мы не видели никаких прорывов с российской стороны. Чем дольше это продолжается, тем больше кажется, что Путину нужна война, чтобы остаться у власти.

Без сомнения, это плохо для России, для российского народа и экономики. Однако в некоторых аспектах это укрепило авторитет Путина, и нет четко определенного преемника. Когда-то уйдет в отставку или его заставят уйти, нет человека, который бы его заменил.

Если война остановится завтра, то, конечно, будет много российских семей, которые будут рады, что их близкие вернутся домой. В то же время будут и семьи, где зарплаты упадут, а оборонные заводы станут ненужными, и цепи поставок иссякнут.

Без немедленной отмены санкций и вмешательства для поддержки российской экономики у них будут проблемы. Путин это видит и ставит себя в ситуацию, когда ему нужна война, чтобы успокоить людей внутри России. Это вызывает беспокойство, потому что вы уже говорите не о рациональном решении закончить войну, а о сохранении власти. Это, вероятно, не то, что будет обсуждаться между двумя сторонами.

Недавно была атака дронов на Москву, в третий раз за последние 2 месяца. До каких пор Путин и в дальнейшем будет обманывать свой народ, что война где-то "далеко"? Ведь она приближается, в Москве уже тоже не мирная жизнь – там закрывают небо, аэропорты Внуково и Домодедово не работают. Так как долго россияне будут принимать эту ложь?

Постепенно мы видим, что они вынуждены признавать, что что-то происходит. Некоторое время были жертвы. Можно врать о потерях, но в какой-то момент их становится так много, что это уже невозможно скрыть. Думаю, мы уже перешли эту черту. Удары дронов – еще один пример.

Помню первый удар по Москве. Люди тогда думали, что это безумие. Было много людей, которые обвиняли российских сепаратистов или правительство в том, что это операция "под чужим флагом", чтобы спровоцировать Россию еще больше давить на Украину.

Однако это стало почти ежедневным явлением, когда дроны залетают на территорию России и многие из них попадают по целям в Москве. До конца года увидим еще больше такого. Война все больше будет приближаться к домам россиян.

Как ВСУ возвращают территории?

Украина уверенно, но медленно возвращает свои территории и меняет динамику на поле боя. Как украинской армии удается вернуть инициативу несмотря на большие ресурсы России?

Они (ВСУ, – 24 Канал) очень хорошо адаптируются. Мы говорили о переходе от войны, ориентированной на артиллерию, которую хочет вести Россия, к войне с использованием дронов. Мы видим, как Украина осуществляет больше целенаправленных разведывательных операций. Купянск, Доброполье являются хорошими примерами. Сейчас это происходит на Запорожском направлении.

Мы не видим бронетанковых бригад, которые пытаются прорвать российские линии, как в 2023 году. Это невозможно, и Украина не пытается это сделать. ВСУ пользуются тем, что на определенных направлениях россияне уязвимы, что Россия преувеличивала или откровенно врала о своих продвижениях. Поэтому это не масштабное наступление. Украина не обязательно пытается занять значительные части территории, хотя это стало результатом в некоторых случаях.

Это в основном похоже на драку боксера – ты ждешь, как именно будет действовать твой противник, и пользуешься моментом. То окно, которое Россия оставляла уязвимым некоторое время, – это чрезмерное растяжение сил. Они имеют несколько военных за 5 – 10 километров за "серой зоной", и говорят, что контролируют все. Однако это не так.

Украина наблюдала за этой ситуацией, перемещала значительное количество специализированных штурмовых бригад на позиции, а затем методично продвигалась, уничтожая и, что важно, захватывая многие из тех россиян, которые оказались изолированными. Каждый год каждые несколько месяцев мы видим существенную смену тактики. Именно к этому стремится Украина. Это кажется логичным.

Зачем в России ограничивают Telegram и связано ли это с мобилизацией?

По вашему мнению, что сейчас происходит в России? Движется ли страна к закрытой системе вроде Северной Кореи?

Сегодня она ближе, чем раньше. Однако, думаю, им еще надо пройти путь к модели вроде Северной Кореи. У них больше друзей, больше союзников. Они достаточно эффективно обходили санкции и справлялись гораздо эффективнее, чем многие ожидали.

Северная Корея абсолютно изолирована во многих аспектах. Из Северной Кореи почти ничего не идет. Экономически у России все же больше тенденций в этом направлении. Это одна из тех вещей, где мы думали, что люди поднимутся и скажут: "Хватит". На россиян может повлиять со временем даже невозможность России выступать на Олимпиаде.

Внешне трудно понять, имеет ли это эффект, или это закаляет людей в их желании довести дело до конца. Трудно представить, на что они готовы – готов ли рядовой россиянин принять все эти изменения и неудачи ради территорий на востоке Украины, которые никак не повлияют на граждан Москвы. Трудно представить, что они действительно увеличат усилия, но, видимо, иногда я недооцениваю тот "национализм", который есть в России.

Москва все больше ограничивает такие платформы как Telegram и другие онлайн-ресурсы. Почему Кремль сейчас закрывает информационную среду? Вы ожидаете новую волну мобилизации в России, имеет ли это военное значение для Кремля на этом этапе?

Не думаю, что им еще нужна мобилизация. Этот разговор возникает каждые полгода – год. Сделают ли они это сейчас? Не думаю. Это большой шаг для Путина, который стремится, чтобы это не повлияло на россиян среднего и выше среднего класса.

Конечно, это влияет на более бедные слои за пределами Москвы. Не думаю, что Кремль обеспокоен из-за них. Они еще имеют время отложить мобилизацию. Она не является столь необходимой. Отключение интернета во многих аспектах является интересным. Из этого нет никакого позитива.

Аргумент, который выдвигают в России, заключается в том, что Telegram теперь используют для осуществления террористических атак. Они скажут все, чтобы заблокировать доступ. Мы увидим, что некоторые частично обходят это через VPN и, похоже, Telegram то включают, то выключают. Или он на грани запрета, или они дадут заднюю, и все будет хорошо. Однако чем больше их отгораживают от внешнего мира, тем больше это вредит России.

Кстати, экс-руководитель криминальной разведки Украины Валерий Кур считает, что блокировка Telegram в России связано с бизнес-интересами Путина. По его словам, это попытка заставить россиян перейти на государственный мессенджер MAX, который принадлежит кремлевскому диктатору.

Есть немало россиян, которые ежедневно следят за войной, хотят видеть, как Россия выигрывает войну, очень критически относятся к тому, как ее ведут, и разоблачают российское правительство, когда-то врет. В нормально функционирующей стране, так же, как и в дееспособной армии, именно этого и стремятся – подотчетности.

Если принимать решения на войне, опираясь на ложную информацию, это прямой путь к катастрофе. Чем больше Россия ограничивает средства коммуникации, а Telegram ограничит коммуникации на фронте, коммуникации командиров с их семьями и журналистами, тем хуже будет для них.

Конечно, в этом есть и минусы. То есть любая армия имеет риск утечки оперативной безопасности, конфиденциальной информации или передачи ее врагу. Однако Россия сосредоточена на полном отключении этого. Это, вероятно, будет для них негативным в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Как заставить Путина завершить войну?

Когда мы говорим о завершении войны, любые уступки России могут выглядеть как вознаграждение агрессии. Есть ли, по вашему мнению, какой-то реалистичный выход, который позволил бы закончить войну без спасения Путина ценой Украины или без дестабилизации Европы?

Это трудно. Думаю, поэтому переговоры и не продвинулись. Последние 6 – 9 месяцев мы видим заголовки о близости прорывов, но не стоит недооценивать переговоры. Именно так обычно завершаются войны. Много прогресса достигли в вопросах, которые не являются критически важными для завершения войны. Однако не было значительного прогресса в обсуждении территориального контроля или гарантий безопасности.

Поэтому очень трудно представить, что могло бы заставить в этом случае Путина согласиться на завершение войны. Возможно, если НАТО действительно будет настаивать, это было бы рискованно, и примет Украину и разместит свои силы на Западе Украины с оборонительной целью. Этого может быть достаточно для сдерживания.

Путин боится НАТО. Он не хочет прямого конфликта с Альянсом, несмотря на все ядерные угрозы, которые появляются каждые две недели. Если бы ему пришлось решать вопрос о том, что продолжение войны приведет к прямому конфликту с НАТО, думаю, этого было бы достаточно, чтобы он обратился к российскому народу и сказал: "Мы имеем многое". Этот список он изменил бы и представил как победу.

К сожалению, это пока невозможно, поэтому мы в периоде неопределенности. Похоже, Россия не сможет выиграть на поле боя в ближайшее время. Однако я не уверен, что и Украина имеет возможность силой выгнать Россию с оккупированных территорий. А переговоры, кажется, ни к чему не ведут.

24 февраля на форуме YES Борис Джонсон сказал, что не верит в мирные переговоры, а Европа, по его словам, делает лишь 10% от того, что могла бы. В то же время он отметил, что, несмотря на то, что нам не всегда нравится, что говорят в Белом доме, США является сильнейшим союзником Украины. Это получается замкнутый круг?

Я принадлежу к тем людям, которые думают, что если бы на Россию раньше и чаще оказывали большее давление в виде санкций, возможно, в виде поставок оружия Украине или других решений, – разговор сейчас был бы совсем другим. Я не уверен, что это обязательно завершило бы войну. Однако, по моему мнению, именно этого не хватает.

Во всем этом хороший способ заставить Путина вести переговоры – подойти с позиции силы. Союзники Украины, США и Европа, имели возможность помочь Украине достичь этого, но не сделали это. В общем мы не приложили достаточных усилий для мирного соглашения.

Как Россия получает западные детали для своих дронов?

Как вы пришли к идее, что в российском дроне "Герань-5" были детали из США и Германии? Итак, как-то они добрались до России. Детали не были из запасов, это было производство 2024 – 2025 годов.

Россияне хорошо это делают. Они нашли много способов. Теперь россияне уже имеют несколько лет практики обхода санкций. Мы, к сожалению, знаем, что эти вещи никогда не бывают на 100% действенными в мире. Их очень трудно полностью контролировать. Это обидно видеть. Разочаровывает то, как наше оборудование используется в коммерческих целях в России. Ведь санкции должны были оказывать на нее давление.

Любой обход является разочарованием. А присутствие их в военном оборудовании – еще больше разочаровывает. Надеюсь, что санкции затрудняют их получение. Поэтому, возможно, без санкций у них было бы в 5 – 10 раз больше. Видимо, есть способы это усилить. Однако даже при жестких санкциях будут контрабандисты и люди, которые помогают обойти эту систему.

Примерно месяц назад был отчет, когда мы говорили об американском Wi-Fi провайдере и о том, как он работает. Некоторые дистрибьюторы якобы помогали российской армии обходить санкции, говоря как это сделать, заказать и сказать. Это существует и будет существовать. Надеюсь, что мы сможем сделать все возможное, чтобы закрыть эти лазейки.