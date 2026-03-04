Среди оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает телеграмм-канал "Досье шпиона", который публикует различные инсайды. Сейчас информация не подтверждена.
Что известно о повреждении российских кораблей?
В ходе атаки, по оценкам ПВО, использовали около 200 ударных дронов. Известно о повреждении пяти кораблей врага.
Отмечают, что повреждения для некоторых кораблей оказались очень существенными. Вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск).
Также, есть информация о поврежденных кораблях "Эйск" и "Касимов". Известно о 3 погибших и 16 раненых.
Что известно о других потерях врага?
В России в Ростовской области сообщают, что вероятно российская ПВО могла уничтожить собственный военный вертолет во время атаки беспилотников. Однако официального подтверждения инцидента нет, и тип вертолета и информация о потерях экипажа не уточняются.
Также СБС и ССО уничтожили российскую РЛС "Каста" в Запорожье. Это должно облегчить работу украинских пилотов. Ведь она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей.
Кроме этого, 2 марта Силы обороны ударили по нефтяному терминалу "Шесхарис" и по военно-морской базе "Новороссийск" Краснодарском крае. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.