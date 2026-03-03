Ее уничтожение существенно облегчит работу украинских пилотов. Такую информацию сообщил командующий СБС ВСУ "Мадьяр".
Смотрите также Заслепили "жирные" цели: Силы обороны вгатили по центру дальней космической связи и ПВО россиян
Как уничтожили "Касту" на Запорожье?
Поймать "Касту" удалось пилотам 1 ОЦ СБС и "Баллиста" ССО малыми ударными фронт-страйками.
Разведку вели пилоты 414 ОБр "Птицы Мадьяра" вместе с Координационным Центром глубинного поражения СБС.
Поражение произошло 1 марта.
Уничтожение "Касты": смотрите видео
Лютый враг Птичьего сообщества пилотов, работающих на тактической и оперативной глубине,
– отметил "Мадьяр".
РЛС "Каста" 35Н6 – российская мобильная двухкоординатная станция радиолокации.
Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей. Речь идет о самолетах, ракеты и дроны, особенно те, что летят очень низко.
Может также использоваться для управления движением самолетов и контроля воздушного пространства на аэродромах.
"Каста" способна обнаруживать одновременно до 20 воздушных целей в минуту.
Дальность обнаружения цели на высоте до 100 метров – на глубину 44 километра, а до 6000 метров – на 115 километров.
Последние потери России
2 марта Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске. Там вспыхнули пожары.
Также на днях СБС уничтожили российскую РЛС "Имбир" и ЗРК С-300В возле Мариуполя. По этим объектам ударили БпЛА FP-2 украинского производства с боевой частью 100 килограммов.
А еще начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" объяснил 24 Каналу рассказал, что сейчас у россиян начался "снарядный голод". Поэтому они больше внимания обращают на беспилотные системы и точечные удары, а к штурмам привлекают переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.