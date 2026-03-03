Ее уничтожение существенно облегчит работу украинских пилотов. Такую информацию сообщил командующий СБС ВСУ "Мадьяр".

Смотрите также Заслепили "жирные" цели: Силы обороны вгатили по центру дальней космической связи и ПВО россиян

Как уничтожили "Касту" на Запорожье?

Поймать "Касту" удалось пилотам 1 ОЦ СБС и "Баллиста" ССО малыми ударными фронт-страйками.

Разведку вели пилоты 414 ОБр "Птицы Мадьяра" вместе с Координационным Центром глубинного поражения СБС.

Поражение произошло 1 марта.

Уничтожение "Касты": смотрите видео

Лютый враг Птичьего сообщества пилотов, работающих на тактической и оперативной глубине,

– отметил "Мадьяр".

РЛС "Каста" 35Н6 – российская мобильная двухкоординатная станция радиолокации.

Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей. Речь идет о самолетах, ракеты и дроны, особенно те, что летят очень низко.

Может также использоваться для управления движением самолетов и контроля воздушного пространства на аэродромах.

"Каста" способна обнаруживать одновременно до 20 воздушных целей в минуту.

Дальность обнаружения цели на высоте до 100 метров – на глубину 44 километра, а до 6000 метров – на 115 километров.

Последние потери России