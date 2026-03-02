Об этом сообщил Генштаб ВСУ днем 2 марта.
Какие новые потери понесла Россия?
Украина атаковала центр дальней космической связи в районе населенного пункта Витино во временно оккупированном Крыму.
До этого, этот объект подвергался еще нескольким атакам, в частности 20 декабря 2023 и 23 июня 2024.
Под прицелом также оказалась радиолокационная станция "Подлет-К1" неподалеку Виноградного в Крыму.
Ее оккупанты используют для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложных обстоятельствах с препятствиями. Такие станции Россия теряет тоже не впервые.
Также на ВОТ Луганщины за прошедшие сутки было поражено РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В".
Стоимость "Касты" стартует от 60 миллионов долларов. Ее используют для своевременного обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов.
Ну а "ЯСТРЕБ" – это еще одна "жирная" цель. Она особенна тем, что может отслеживать траекторию ракет в автоматическом режиме и вычислять точные координаты позиций артиллерии.
Кроме того, украинские подразделения били по живой силе подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика, что на ВОТ Донецкой области, и населенного пункта Конские Раздоры на ВОТ Запорожья.
Последние атаки на Россию
Недавно Силы беспилотных систем уничтожили российскую РЛС "Имбир" и ЗРК С-300В возле Мариуполя. Известно, что по ним отработали ударные БпЛА FP-2 украинского производства с боевой частью 100 килограммов.
Также на днях Силы обороны Украины били по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на оккупированных территориях и в России.
Важно также отметить, что сейчас у россиян "снарядный голод". Так, начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартин" объяснил 24 Каналу, что именно поэтому акцент оккупантов сместился на беспилотные системы и точечные удары, а к штурмам они привлекают переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.