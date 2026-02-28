Подробнее об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Где на этот раз били Силы обороны?

В Генштабе заявили, что удары военные нанесли по ряду важных объектов российской армии.

Речь идет о поражении склада горюче-смазочных материалов, боеприпасов и материально-технического обеспечения россиян в Донецкой области. Удары зафиксировали у Новоамвросиевского, Амвросиевки и Багатыря

Под прицел защитников также попали вражеские объекты логистики на ТОТ Херсонской области. Там взрывались склады материально-технического обеспечения и ГСМ в районе Каланчака и Мирного. Они служили отдельной бригаде МТЗ, мотострелковому и инженерно-саперному полкам армии России.

Отдельно Генштаб ВСУ отметил поражение передового пункта управления 127-й мотострелковой дивизии россиян у Орлинского в Донецкой области.

Силы обороны не останавливаются также бить по районам скопления врага. Так они ударили у Дроновки, что в Белгородской области России, и у Родинского и Березового.

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются,

– добавили военные.

Какие потери несет Россия на войне?