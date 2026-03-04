Серед окупантів є загиблі та поранені. Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє шпигуна", який публікує різні інсайди. Наразі інформація не підтверджена.

Що відомо про пошкодженні російські кораблі?

В ході атаки, за оцінками ППО, використали близько 200 ударних дронів. Відомо про пошкодження п'яти кораблів ворога.

Зазначають, що пошкодження для деяких кораблів виявились дуже суттєвими. Ймовірно, йдеться про морський тральник "Валентин Пікуль" (в/ч 90921, Новоросійськ).

Також, є інформація про пошкоджені кораблі "Ейск" і "Касімов". Відомо про 3 загиблих і 16 поранених.

Що відомо про інші втрати ворога?