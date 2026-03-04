З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян кожного дня продовжують зростати. Про актуальну статистику на 4 березня повідомили у Генштабі.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;
- танків – 11 723 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 135 (+4);
- артилерійських систем – 37 874 (+32);
- РСЗВ – 1 667 (+2);
- засобів ППО – 1 319 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 30 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) ;
- спеціальної техніки – 4 078 (+2).
Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу
Яких ще втрат зазнавали окупанти останнім часом?
2 березня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму. Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.
Цього ж дня повідомили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено, що внаслідок удару уражено нафтоналивні стендери терміналу, радіолокаційну станцію та знищено кілька резервуарів.
Ще раніше, Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.