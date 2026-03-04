З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян кожного дня продовжують зростати. Про актуальну статистику на 4 березня повідомили у Генштабі.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб;
  • танків – 11 723 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 135 (+4);
  • артилерійських систем – 37 874 (+32);
  • РСЗВ – 1 667 (+2);
  • засобів ППО – 1 319 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733);
  • крилатих ракет – 4 384 (+0);
  • кораблів/катерів – 30 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 81 224 (+232) ;
  • спеціальної техніки – 4 078 (+2).

Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу

Яких ще втрат зазнавали окупанти останнім часом?

  • 2 березня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму. Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.

  • Цього ж дня повідомили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено, що внаслідок удару уражено нафтоналивні стендери терміналу, радіолокаційну станцію та знищено кілька резервуарів.

  • Ще раніше, Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.