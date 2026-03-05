Об этом сообщают в Военно-Морских Силах ВСУ.
Смотрите также МиГ-31К снова терроризирует Украину: как работает этот самолет с "Кинжалами" в воздушном пространстве
Что известно об уничтожении вражеского вертолета?
Украинские военные 5 марта сообщили об уничтожении российского вертолета над акваторией Черного моря. Операцию провели силы и средства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о корабельном противолодочном вертолете Ка-27, который входит в состав морской авиации российского флота. Такие вертолеты обычно базируются на кораблях или береговых аэродромах и используются для выполнения специализированных задач на море.
Пока детали операции, в частности способ поражения и точное место инцидента, официально не раскрываются из соображений безопасности.
Почему вертолеты Ка-27 являются такими важными для России?
Ка-27 – это советский корабельный многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро Камова. Его создали в 1970-х годах для нужд военно-морского флота СССР, а первые машины начали поступать на вооружение в начале 1980-х годов.
Главным назначением этой модели является борьба с подводными лодками. Вертолет может искать субмарины с помощью специального гидроакустического оборудования, а также применять торпеды или глубинные бомбы.
Такие вертолеты часто привлекаются к разведке и наблюдению за ситуацией на водоемах. Именно поэтому их активно применяют в Черном море для поддержки кораблей российского флота.
Уничтожение одного из таких вертолетов ослабляет возможности противника контролировать акваторию и проводить противолодочные операции.
Не первая и не последняя потеря российской техники
Фрегат "Адмирал Эссен" был поврежден во время атаки беспилотников на порт Новороссийск, что может вывести его из боевого применения из-за повреждения ключевых систем. Удар пришелся на среднюю надстройку, где расположены важные радиоэлектронные и управленческие системы.
По данным источников, во время атаки также было уничтожен российский морской тральщик "Валентин Пикуль", а малые противолодочные корабли проекта 1124М "Ейск" и "Касимов" получили существенные повреждения.