Про це повідомляють у Військово-Морських Силах ЗСУ.

Що відомо про знищення ворожого вертольота?

Українські військові 5 березня повідомили про знищення російського гелікоптера над акваторією Чорного моря. Операцію провели сили та засоби Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Йдеться про корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, який входить до складу морської авіації російського флоту. Такі гелікоптери зазвичай базуються на кораблях або берегових аеродромах і використовуються для виконання спеціалізованих завдань на морі.

Поки що деталі операції, зокрема спосіб ураження та точне місце інциденту, офіційно не розкриваються з міркувань безпеки.

Чому вертольоти Ка-27 є такими важливими для Росії?

Ка-27 – це радянський корабельний багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро Камова. Його створили у 1970-х роках для потреб військово-морського флоту СРСР, а перші машини почали надходити на озброєння на початку 1980-х років.

Головним призначенням цієї моделі є боротьба з підводними човнами. Вертоліт може шукати субмарини за допомогою спеціального гідроакустичного обладнання, а також застосовувати торпеди або глибинні бомби.

Такі гелікоптери часто залучаються до розвідки та спостереження за ситуацією на водоймах. Саме тому їх активно застосовують у Чорному морі для підтримки кораблів російського флоту.

Знищення одного з таких вертольотів послаблює можливості противника контролювати акваторію та проводити протичовнові операції.

Не перша та не остання втрата російської техніки