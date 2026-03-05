Про це повідомляють у Військово-Морських Силах ЗСУ.
Що відомо про знищення ворожого вертольота?
Українські військові 5 березня повідомили про знищення російського гелікоптера над акваторією Чорного моря. Операцію провели сили та засоби Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Йдеться про корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, який входить до складу морської авіації російського флоту. Такі гелікоптери зазвичай базуються на кораблях або берегових аеродромах і використовуються для виконання спеціалізованих завдань на морі.
Поки що деталі операції, зокрема спосіб ураження та точне місце інциденту, офіційно не розкриваються з міркувань безпеки.
Чому вертольоти Ка-27 є такими важливими для Росії?
Ка-27 – це радянський корабельний багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро Камова. Його створили у 1970-х роках для потреб військово-морського флоту СРСР, а перші машини почали надходити на озброєння на початку 1980-х років.
Головним призначенням цієї моделі є боротьба з підводними човнами. Вертоліт може шукати субмарини за допомогою спеціального гідроакустичного обладнання, а також застосовувати торпеди або глибинні бомби.
Такі гелікоптери часто залучаються до розвідки та спостереження за ситуацією на водоймах. Саме тому їх активно застосовують у Чорному морі для підтримки кораблів російського флоту.
Знищення одного з таких вертольотів послаблює можливості противника контролювати акваторію та проводити протичовнові операції.
Не перша та не остання втрата російської техніки
Фрегат "Адмірал Ессен" був пошкоджений під час атаки безпілотників на порт Новоросійськ, що може вивести його з бойового застосування через пошкодження ключових систем. Удар припав на середню надбудову, де розташовані важливі радіоелектронні та управлінські системи.
За даними джерел, під час атаки також було знищено російський морський тральщик "Валентин Пікуль", а малі протичовнові кораблі проєкту 1124М "Єйськ" і "Касимов" зазнали суттєвих пошкоджень.