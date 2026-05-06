Відомо про поранених внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко. Позицію України також висловив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Як Росія порушила режим тиші та атакувала Україну?

Російські війська порушили режим тиші та здійснили низку атак по території України, попри заявлене Кремлем "перемир'я" до 9 травня. Стерненко заявив, що ці дії фактично нівелюють оголошені Росією домовленості про припинення вогню.

У 16 армійському корпусі ЗС України повідомили, що Росія також не зупинила штурмів на фронті. За повідомленням військових, окупанти завдали 1 авіаційний удар, здійснили 165 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів.

Наші захисники залишаються на своїх рубежах, перебувають у повній бойовій готовності та дають рішучу відсіч усім спробам противника скористатися ситуацією для просування,

– наголосили у війську.

Довідково. Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир'я" на 8 – 9 травня 2026 року. У відповідь Україна запропонувала запровадити режим тиші раніше – вже з 6 травня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цинічні атаки росіян, навіть попри оголошений режим припинення вогню. Він зазначив, що Москва знову проігнорувала реалістичний і справедливий заклик припинити бойові дії, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями.

Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіну важливі лише військові паради, а не людські життя,

– наголосив Сибіга.

Чому Росія вже не вперше порушує перемир'я?

Росія часто сприймає перемир'я не як крок до миру, а як інструмент для досягнення власних військових і політичних цілей. Під час пауз у бойових діях вона може перегруповувати війська, підвозити боєприпаси, відновлювати підрозділи та укріплювати позиції на окупованих територіях.

Крім того, режим тиші використовується для дипломатичних і інформаційних маніпуляцій – зниження уваги до війни, звинувачення України у порушеннях і висування ультимативних вимог під виглядом "мирних ініціатив". Важливо, що відсутність жорсткої відповідальності за попередні порушення, посилює відчуття безкарності та сприяє повторенню таких дій.

До слова, політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу розповів, що перемир'я до 9 травня це спроба Путіна показати жест сили. Проте, у Кремлі зростає напруга. Росія бачить, що Україна дістає по цілях углиб її території, а такі удари стають для неї болючим і дуже тригерним сигналом.

Які міста постраждали від російських атак?

У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей. Також пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. Відомо, що виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

У Запоріжжі російські війська атакували промисловий об'єкт, однак обійшлося без постраждалих. Вибухи пролунали близько 5:26 на тлі ракетної небезпеки та загрози ударів дронами й керованими авіабомбами. Окремо по Херсону було завдано удару керованою авіабомбою.

Водночас Кривий Ріг зазнав атаки дронів-камікадзе типу "Шахед". У місті працювали сили протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежу, яку вже ліквідовано. Для усунення наслідків залучені всі необхідні служби, на щастя, обійшлося без загиблих.