Известно о раненых в результате российских обстрелов. Об этом сообщил советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко. Позицию Украины также выразил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как Россия нарушила режим тишины и атаковала Украину?

Российские войска нарушили режим тишины и совершили ряд атак по территории Украины, несмотря на заявленное Кремлем "перемирие" до 9 мая. Стерненко заявил, что эти действия фактически нивелируют объявленные Россией договоренности о прекращении огня.

У 16 армейском корпусе ВС Украины сообщили, что Россия также не остановила штурмов на фронте. По сообщению военных, оккупанты нанесли 1 авиационный удар, осуществили 165 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Наши защитники остаются на своих рубежах, находятся в полной боевой готовности и дают решительный отпор всем попыткам противника воспользоваться ситуацией для продвижения,

– отметили в армии.

Справочно. Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" на 8 – 9 мая 2026 года. В ответ Украина предложила ввести режим тишины раньше – уже с 6 мая.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на цинические атаки россиян, даже несмотря на объявленный режим прекращения огня. Он отметил, что Москва снова проигнорировала реалистичный и справедливый призыв прекратить боевые действия, поддержанные другими государствами и международными организациями.

Это свидетельствует о том, что Россия исключает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путину важны только военные парады, а не человеческие жизни,

– подчеркнул Сибига

Почему Россия уже не впервые нарушает перемирие?

Россия часто воспринимает перемирие не как шаг к миру, а как инструмент для достижения собственных военных и политических целей. Во время пауз в боевых действиях она может перегруппировывать войска, подвозить боеприпасы, восстанавливать подразделения и укреплять позиции на оккупированных территориях.

Кроме того, режим тишины используется для дипломатических и информационных манипуляций – снижение внимания к войне, обвинения Украины в нарушениях и выдвижение ультимативных требований под видом "мирных инициатив". Важно, что отсутствие жесткой ответственности за предыдущие нарушения, усиливает чувство безнаказанности и способствует повторению таких действий.

К слову, политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала рассказал, что перемирие до 9 мая это попытка Путина показать жест силы. Однако, в Кремле растет напряжение. Россия видит, что Украина достает по целям вглубь ее территории, а такие удары становятся для нее болезненным и очень триггерным сигналом.

Какие города пострадали от атак?

В Харькове в результате российских обстрелов пострадали два человека. Также повреждено по меньшей мере семь частных домов. Известно, что возник пожар, ликвидируемый спасателями.

В Запорожье русские войска атаковали промышленный объект, однако обошлось без пострадавших. Взрывы раздались около 5:26 на фоне ракетной опасности и угрозы ударов дронами и управляемыми авиабомбами. Отдельно по Херсону был нанесен удар управляемой авиабомбой.

В то же время Кривой Рог подвергся атаке дронов-камикадзе типа "Шахед". В городе работали силы противовоздушной обороны, зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожар, который уже ликвидирован. Для устранения последствий привлечены все необходимые службы, к счастью обошлось без погибших.