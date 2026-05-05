Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

20:18, 5 мая

Атака на Днепр

Россия атаковала Днепр.

Загорелся пожар на предприятии. Информация о пострадавших уточняется.

20:09, 5 мая

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:02, 5 мая

Харьковщина – группа БпЛА на Барвенково.

20:01, 5 мая

Запорожье – БпЛА мимо Балабино в северном направлении.

19:52, 5 мая

Взрывы в Днепре

19:51, 5 мая

Скоростная цель на Днепр!

19:49, 5 мая

Угроза применения баллистического вооружения!

19:29, 5 мая

БпЛА на Запорожье с юга.

19:11, 5 мая

БпЛА на Харьковщине, на/из Краснокутска с северо-востока.

19:03, 5 мая

БпЛА атаковали Сумы

В результате атаки БпЛА на Сумы произошло попадание с возгоранием жилого дома и хозяйственных построек.

Пожар локализуется.

Еще один удар был направлен на транспортное предприятие. Повреждены 2 автобуса и 3 грузовых автомобиля.

Предварительно без пострадавших.

18:55, 5 мая

БпЛА на Николаев с востока.

18:50, 5 мая

Харьковщина – БпЛА на Богодухов с севера.