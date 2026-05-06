Детали обстрела Харькова сообщил городской голова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях обстрелов?

В Харькове в результате атаки российского ударного дрона типа "Шахед" произошел пожар в частном доме в Новобаварском районе. Горит частный дом, в который произошло попадание, также повреждены соседские усадьбы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил информацию о последствиях российского террора. Известно, что в результате атаки пострадала 48-летняя женщина, у которой была диагностирована острая реакция на стресс. Всего в результате обстрела повреждены три частных дома.

Кроме того, еще один вражеский удар был зафиксирован в Шевченковском районе города. Детали о последствиях этой атаки уточняются.

Важно! В ночь на 6 мая между Украиной и Россией формально началось перемирие. Впрочем, уже по состоянию на четыре часа в прифронтовых регионах частично сохранялась воздушная тревога, а также фиксировались вражеские дроны и пуски авиабомб. Россия стремится продолжать "перемирие" и 8 и 9 мая, однако Украину никто не предупреждал о таком решении.

К слову, Харьков ежедневно подвергается российским обстрелам. Накануне, 5 мая, оккупанты ударили по городу дронами. Под ударом оказались Холодногорский и Основянский район. Известно, что в результате атаки пострадали два человека.

Какие регионы недавно подверглись российскому террору?

Россия также нарушила перемирие и в Запорожье. Известно, что русские войска обстреляли промышленный объект в городе, к счастью, обошлось без пострадавших. Взрывы в регионе раздались около 5:26 на фоне ракетной опасности, а также угрозы ударов дронами и управляемыми авиабомбами.

5 мая российские атаки по Украине привели к гибели по меньшей мере 27 человек и ранения еще 120. Под обстрелами оказались девять областей, в том числе Запорожье, где погибли 12 гражданских, и Днепр с четырьмя жертвами.