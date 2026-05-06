Деталі обстрілу Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки обстрілу?

У Харкові внаслідок атаки російського ударного дрона типу "Шахед" сталася пожежа в приватному будинку в Новобаварському районі. Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив інформацію про наслідки російського терору. Відомо, що внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка, в якої було діагностовано гостру реакцію на стрес. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

Крім цього, ще один ворожий удар було зафіксовано у Шевченківському районі міста. Деталі щодо наслідків цієї атаки уточнюються.

Важливо! У ніч проти 6 травня між Україною та Росією формально розпочалося перемир'я. Втім уже станом на 4:00 у прифронтових регіонах частково зберігалася повітряна тривога, а також фіксувалися ворожі дрони та пуски авіабомб. Росія прагне продовжувати "перемир'я" й 8та 9 травня, проте Україну ніхто не попереджав про таке рішення.

До слова, Харків щоденно потерпає від російських обстрілів. Напередодні, 5 травня, окупанти вгатили по місту дронами. Під ударом опинилися Холодногірський район та Основ'янський район. Відомо, що внаслідок атаки постраждало двоє людей.

Які регіони нещодавно зазнали російського терору?

Росія також порушила перемир'я й на Запоріжжі. Відомо, що російські війська обстріляли промисловий об'єкт у місті, на щастя, обійшлося без постраждалих. Вибухи в регіоні пролунали близько 5:26 на тлі ракетної небезпеки, а також загрози ударів дронами та керованими авіабомбами.

5 травня російські атаки по Україні призвели до загибелі щонайменше 27 людей і поранення ще 120. Під обстрілами опинилися дев'ять областей, серед них Запоріжжя, де загинули 12 цивільних, та Дніпро з чотирма жертвами.