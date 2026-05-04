Про це президент України повідомив в коментарі Суспільному.

Що каже Зеленський про припинення вогню?

Володимир Зеленський, повідомив, що Україну ніхто не повідомив про жодні домовленості США та Росії про припинення вогню на 9 травня.

Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять,

– додав президент.

За словами Зеленського, пропозиція припинити вогонь на один день є "нечесною", адже перед цим Росія буде вбивати українців. До прикладу він навів останні удари по Мерефі на Харківщині та Дніпру. Внаслідок атак там загинули та постраждали люди, в тому числі діти.

Після цього казати: давайте зупинимося на один день, щоб провести парад — це несерйозно. У нас свят немає. На ранок після 9 травня вони знову будуть убивати,

– наголосив український лідер.