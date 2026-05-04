Свої погрози Андрій Колесник озвучив у бесіді з російським пропагандистським виданням News.ru.

До теми Дрон упав за 6 кілометрів від Кремля: військовий розібрав ранкову атаку на Москву

Що сказали у Росії на слова Зеленського щодо 9 травня?

Андрій Колесник прокоментував слова Володимира Зеленського, який сказав, що дрони 9 травня можуть долетіти до Красної площі, коли там буде військовий парад. Російський депутат цинічно заявив, що "поведінка Зеленського стала відверто нахабною і хамською".

Політик також узявся погрожувати "ударами відплати" по Україні у разі провокацій під час сакрального для росіян параду до Дня Перемоги.

Відповідь буде невідворотною. Вона стане дуже серйозною та кратною. Річ у тім, що Зеленський справді знахабнів, очманів і вже рулить ЄС,

– зухвало заявив Колесник.

Зокрема, російський депутат відверто заявив, що "не завадив би й превентивний удар по місцях, звідки можуть прилетіти дрони". Ймовірно, таким чином окупант хоче виправдати чергові можливі удари Росії по Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти у Єревані реагував на інформацію про відсутність військової техніки на параді у Москві 9 травня, вперше з 2022 року. Президент України сказав, що росіяни не можуть дозволити собі використання військової техніки на цьому заході та бояться, що над Красною площею дзижчатимуть дрони.

До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу заявив, що в Москві бояться не лише самого удару на 9 травня, а й того, що будь-який збій у цей день зруйнує картинку повного контролю, яку російський диктатор Володимир Путін роками нав'язував і Росії, і зовнішньому світу. На думку експерта, для Путіна важливо бодай формально зберегти цей ритуал і потім заявити, що "все пройшло на вищому рівні".

Яким очікується парад на 9 травня у Москві?

У міноборони Росії заявили, що на парад до 9 травня у Москві вперше не будуть виводити колону військової техніки. На параді лише покажуть військових, що беруть участь у війні проти України, та проведуть авіашоу.

Згодом стало відомо, що до Москви перед святкуванням 9 травня перекидають системи протиповітряної оборони. У місті також обмежують рух транспорту, перекривають вулиці та планують обмеження мобільного зв'язку.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що московський парад на 9 травня пройде без техніки "через терористичну активність Києва" та "у зв'язку з тим, що рік не ювілейний". Імовірно, росіяни бояться дронів або ж навіть ракет, які можуть завітати на захід.