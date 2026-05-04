Свои угрозы Андрей Колесник озвучил в беседе с российским пропагандистским изданием News.ru.

К теме Дрон упал в 6 километрах от Кремля: военный разобрал утреннюю атаку на Москву

Что сказали в России на слова Зеленского по поводу 9 мая?

Андрей Колесник прокомментировал слова Владимира Зеленского, который сказал, что дроны 9 мая могут долететь до Красной площади, когда там будет военный парад. Российский депутат цинично заявил, что "поведение Зеленского стало откровенно наглым и хамским".

Политик также взялся угрожать "ударами возмездия" по Украине в случае провокаций во время сакрального для россиян парада ко Дню Победы.

Ответ будет неотвратимым. Он станет очень серьезным и кратным. Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС,

– дерзко заявил Колесник.

В частности, российский депутат откровенно заявил, что "не помешал бы и превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны". Вероятно, таким образом оккупант хочет оправдать очередные возможные удары России по Украине.

Напомним, Владимир Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване реагировал на информацию об отсутствии военной техники на параде в Москве 9 мая, впервые с 2022 года. Президент Украины сказал, что россияне не могут позволить себе использование военной техники на этом мероприятии и боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны.

Кстати, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что в Москве боятся не только самого удара на 9 мая, но и того, что любой сбой в этот день разрушит картинку полного контроля, которую российский диктатор Владимир Путин годами навязывал и России, и внешнему миру. По мнению эксперта, для Путина важно хотя бы формально сохранить этот ритуал и потом заявить, что "все прошло на высшем уровне".

Каким ожидается парад на 9 мая в Москве?

В минобороны России заявили, что на парад к 9 мая в Москве впервые не будут выводить колонну военной техники. На параде только покажут военных, участвующих в войне против Украины, и проведут авиашоу.

Впоследствии стало известно, что в Москву перед празднованием 9 мая перебрасывают системы противовоздушной обороны. В городе также ограничивают движение транспорта, перекрывают улицы и планируют ограничения мобильной связи.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявлял, что московский парад на 9 мая пройдет без техники "из-за террористической активности Киева" и "в связи с тем, что год не юбилейный". Вероятно, россияне боятся дронов или даже ракет, которые могут посетить мероприятие.