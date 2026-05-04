Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что российская пропаганда может найти тысячи объяснений, но там, где пролетел дрон – завтра может прилететь ракета.

Насколько атаки дронов повлияют на празднование 9 мая в России?

Парад на 9 мая уже не будет триумфом – это марш позора и страха. Хотели символов – получат, но не те. Россияне всегда будут помнить, как накануне 9 мая тянули ПВО в Москву и все равно получили массовый прилет дронов. Московские аэропорты сейчас переполнены: москвичи любым способом пытаются покинуть город до праздника,

– сказал Тимочко.

По словам эксперта, россияне сами виноваты, что дроны прилетают в их высотки, потому что показывали, как из элитных домов в Москва-Сити управляли дронами для ударов по Украине. Потом спохватились, но доказательства уже зафиксированы. Поэтому здания, где могут работать операторы дронов, разведчики и научно-технические центры, являются законными военными целями.

После этих ударов количество иностранных политиков, готовых приехать на парад, еще больше сократится. Потому что ПВО, которую годами строили вокруг столицы, показала некий результат. В то же время экономические убытки для Москвы значительны. Атаки отпугивают иностранный бизнес и усиливают внутреннее недоверие среди населения.

"Если бы россияне действительно помнили жертвы тоталитаризма, то не начали бы эту войну. Но для тоталитарных режимов война – способ самовыживания. Пропаганда уже готовит оправдания: скажут, что это проверка ПВО, потом – что монтаж, а потом – что это не дрон, а бочка с апельсиновым соком, которая сорвалась и выбила окно. Но факт остается, и последствия от ракеты будут значительно серьезнее", – объяснил Тимочко.

Обратите внимание! По данным OSINT-анализа издания Astra, расстояние от Кремля до дома, поврежденного дроном, составляет примерно 6 километров по прямой. Похожий показатель демонстрирует и Google Maps при построении пешего маршрута между этими точками. Так что, если брать именно прямое расстояние, оно, вероятно, и составляет около 6 километров.

Что еще известно о подготовке к 9 мая?

В России активно готовятся к параду 9 мая. В Москву перебрасывают дополнительные системы ПВО, в частности из Казани и Грозного. Для защиты столицы планируют создать несколько эшелонов обороны.

Парад в Москве 2026 года, вероятно, состоится без показа военной техники. Официально это объясняют оперативной ситуацией. Путин стремится избежать публичного унижения, прежде всего в глазах собственного населения.