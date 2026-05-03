Про це повідомляють телеграм-канали та російські ЗМІ.

Як росіяни готуються до параду?

Цьогоріч у параді на Червоній площі не братиме участь колона військової техніки. В міноборони країни-агресорки таке рішення пояснили поточною оперативною обстановкою.

Водночас росіяни обіцяють показати роботу військових усіх видів і родів військ, які нібито "виконують завдання у зоні спеціальної військової операції", тобто фактично беруть участь у війні проти України.

Цікаво! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що якщо російська влада продемонструє обмежену кількість військової техніки, це може стати додатковим репутаційним ударом по її пропаганді. За його словами, 9 травня має важливе ідеологічне значення для російського суспільства, яке очікує побачити "велич Москви" – однак реалізувати це повною мірою не вдасться.

На тлі наближення сакральної для росіян дати до Москви вже стягують комплекси протиповітряної оборони, які охоронятимуть парад.

Комплекси ППО в Москві / Фото: соцмережі

Також ЗМІ повідомляють, що в центрі міста активно перекривають вулиці та набережні.

Обмеження руху в центрі Москви / Фото: соцмережі

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко також опублікував фото сіток, які натягують на Червоній площі перед парадом. Зазвичай такі конструкції використовують для захисту від дронів.

Росіяни посилюють захист перед парадом 9 травня / Фото: Сергій Стерненко

Варто зазначити, що це не єдині обмеження, які зачеплять Москву 9 травня. 5, 7 та 9 травня в російській столиці також можуть обмежувати роботу мобільного зв'язку, включно з SMS-повідомленнями і навіть функціонуванням так званих "білих списків".

Очікується, що обмеження поширюватимуться не лише на центр Москви, а й на територію в межах МКАД.

Окрім цього, російські ЗМІ пишуть, що тепер спецслужби нібито можуть самостійно вимикати зв'язок без прямих вказівок мобільним операторам.

Хто цього року приїде в гості до Путіна?

Цього року участь у параді 9 травня на Червоній площі в Москві підтвердили лідери чотирьох держав: президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Цікаво! Раніше Фіцо скаржився, що Литва, Латвія та Естонія заборонили йому проліт у своєму повітряному просторі рейсом до Москви. Однак згодом стало відомо, що проліт літака Фіцо все ж дозволила Чехія. Зазначається, що словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл і його було видано без затримки.

За даними ЗМІ, у російському параді також можуть взяти участь керівники невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Бадра Гунба та Алан Гаглоєв. Окремо про намір приїхати заявляв і лідер правлячої партії Республіки Сербської Мілорад Додік.

Для порівняння, минулого року парад у Москві відвідали представники 27 держав, серед них делегації Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В’єтнаму, Ефіопії та частково визнаної Палестини.