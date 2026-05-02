Деталі передає чеське видання Novinky.

То Чехія пропускає літак Фіцо до Росії чи ні?

Щоб дістатися до Москви зі Словаччини, слід перетнути повітряний простір кількох країн. І Чехія дозволила Фіцо це зробити.

Хоча, наприклад, російська газета "Московский комсомолец" спершу написала, що Чехія заборонила літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польотів над країною дорогою до Москви.

Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати свій повітряний простір для польотів до Росії, зокрема Чехія та Польща,

– мовиться в статті.

Та речник чеської дипломатії Адам Чорґьо спростував заяву росіян виданню Novinky.

Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки. Заяви про "заборону" є хибними,

– пояснив він.

Цікаво! Novinky акцентували, що це буде другий такий візит Фіцо до Москви. В медіа пишуть, що він навіть розглядає можливість поїхати до російської столиці на автомобілі – але не ясно, яким маршрутом. Можливо, перед Росією Фіцо побуває у Нормандії.

Що буде в Москві 9 травня?

Окупанти планують парад, але без використання військової техніки. Уперше майже за років пройдуть тільки піші колони солдатів. У Кремлі пояснили, мовляв, рік не ювілейний, а Україна веде "терористичну активність". Але насправді причини можуть бути іншими.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в розмові з 24 Каналом сказав: показати обмежену кількість техніки для Путіна було би ще гірше. Це стало би репутаційним ударом, адже росіяни чекають шоу в цю важливу для них дату. А можливості окупантів зараз обмежені, тож ганьбитися на весь світ не хочуть.

Окрім Фіцо, будуть лідери ще трьох країн – Білорусі, Казахстану та Киргизстану. А торік політики приїхали з 27 країн.

Російське пропагандистське агентство ТАСС заявило, що Фіцо їде, щоб "віддати шану червоноармійцям, які загинули в боях із гітлерівцями за звільнення Словаччини". Також він зустрінеться з Путіним.

Видання Dennik інформує, що Фіцо відмовився брати участь у параді, але покладе квіти до Могили невідомого солдата. А перед тим нібито збирається відвідати Меморіальний комплекс концтабору Дахау.

Які країни закрили повітряний простір для літака Фіцо?

Це зробили Естонія, Латвія та Литва, тобто всі балтійські країни, в чому зізнався сам словацький прем'єр. Він пообіцяв знайти альтернативний маршрут, як і в 2025 році. Тоді прем'єр летів до Росії урядовим спецрейсом через Угорщину, Румунію та Чорноморський регіон.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга подякував країнам Балтії і закликав інші країни наслідувати їхній приклад. "Нехай брак свідомості буде компенсований браком авіамаршрутів", – іронічно написав він.

Словаччина подала відповідне прохання дозволити Фіцо проліт і до Польщі. 27 квітня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що "проблема перестала існувати". Жодних подробиць він не навів, та це, імовірно, означає заборону і від Польщі.

Тепер Тібор Гашпар, віцеспікер парламенту Словаччини, який, як очікується, супроводжуватиме прем'єр-міністра в поїздці, не виключає альтернативного маршруту через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Саме так парламентська делегація подорожувала до Москви минулого січня,

– припустило "Польське радіо".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пояснив, що парад 9 травня спрямований на прославляння агресора. Торік Естонія відмовила Фіцо надати дозвіл на проліт, "і той самий принцип діє тепер".

У Латвії сказали, що святкування 9 травня є гротескною демонстрацією російської воєнної пропаганди. І участь у цьому немає нічого спільного з європейськими цінностями.

Що стосується 9 травня, як ви знаєте, ми святкуємо Європу і все, що вона представляє, а саме – мир, єдність, процвітання та безпеку, – усе те, чого Росія не дотримується,

– заявила журналістам речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Таким чином, у Єврокомісії 30 квітня закликали Фіцо летіти до Києва, щоб продемонструвати свою підтримку українцям. А не до Москви.