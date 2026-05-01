Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що якщо росіяни покажуть обмежену кількість техніки, то це буде ще більший репутаційний удар по їхній пропаганді. Тому ворогу легше сказати, що "оперативна ситуація не дозволяє".

Читайте також У Путіна знайшли "виправдання": чому парад у Москві буде без техніки вперше за майже 20 років

"Вони не хочуть ганьбитися на весь світ. Насамперед серед власного населення. 9 травня – це велика ідеологічна дата для їхнього звичайного громадянина, який чекає побачити "велич Москви". Її не вийде показати. Вийде показати це особовим складом", – сказав він.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, чому Володимир Путін боїться провести парад на 9 травня з військовою технікою. Взагалі скасувати парад на 9 травня Росія не може собі дозволити. Однак там вирішили не тягнути техніку на Красну площу. Насамперед велика частина російської техніки вже знищена. Низка підприємств або вже ремонтують пошкоджену "броню", або сильно завантажені роботою, а частина з них вже потрапляла під удари Сил оборони України. Крім того, пропагандистський ефект від параду вже зникає.

Можливо, у кращому випадку політають якісь літаки, але й цього може не відбутися. Тому що вони можуть працювати по інших завданнях, якщо українські дрони гарно попрацюють. Цього не можна виключати.

Очевидно, що росіяни будуть проводити парад. Тому що це велика ідеологічна дата у межах їхньої пропаганди. Але це не буде велике шоу "побєдобєсія", як звикли бачити росіяни. Це буде обмежена історія, яку й так розхитають для народу, вкинуть у це гроші, зроблять пропагандистську картинку,

– пояснив майор ЗСУ.

Чому Путін просить захистити парад?

Росія хоче перемир'я 9 травня. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук зазначив, що Володимир Путін звернувся із цією пропозицією до Дональда Трампа, хоча євроатлантичні держави відзначають День пам’яті 8 травня. Так званий очільник Кремля просто хоче захистити свій парад.

Тобто він прямим текстом каже: "Захисти мій парад. Минулого року захищав Сі Цзіньпін, тепер твоя черга настала". Тому що Роберт Фіцо – це не та фігура, яка зможе захистити Путіна під час святкування "дня перемоги",

– підкреслив експерт.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на параді не буде ветеранів Другої світової війни, а так звані "герої сво". Тому цікаво, яку "перемогу" святкуватимуть у Росії.

Ідея перемир'я на 9 травня: що відомо?

Володимир Путін провів телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом. Кремлівський диктатор заговорив про мир на 9 травня. Мовляв, він готовий зупинити бойові дії у цей день.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею перемир'я на 9 травня. За його словами, Київ не отримував жодних пропозицій щодо цього ні від Москви, ні від Вашингтона. Лідер доручив своїм дипломатам звернутися до США для отримання деталей, перш ніж ухвалювати рішення.