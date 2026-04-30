Про це розповів президент Зеленський у телефонному інтерв'ю для Bloomberg у четвер, 30 квітня.

Чи отримувала Україна повідомлення про перемир'я?

Під час розмови з Трампом 29 квітня Путін обговорив можливість короткострокового перемир'я з Україною 9 травня. Саме у цей день Росія відзначає День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Зверніть увагу! Багато країн, зокрема й Україна, вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня. Це День пам'яті та примирення.

Попри ці заяви, Київ не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо перемир'я ні від Москви, ні від Вашингтона.

Зеленський доручив своїм дипломатам звернутися до США для отримання деталей, перш ніж приймати рішення.

Також залишається незрозумілим, які терміни мав на увазі Путін для припинення вогню. На думку Зеленського, Кремль прагне перемир'я на 1 або кілька днів у першу чергу, щоб захистити свій щорічний військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.

Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Росії,

– наголосив президент України.

До слова, політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що ворог хоче, але не зможе здійснити ефектну атаку на Україну 9 травня, бо має обмежені можливості.

Президент додав, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, аби допомогти захистити цивільне населення та сприяти обміну полоненими.

"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують", – сказав Зеленський.

Варто зауважити, що раніше Путін відкинув мінімум 2 пропозиції перемир'я зі сторони українського уряду, розповів керівник Офісу Президента Михайло Подоляк 24 Каналу.

Що ще кажуть про ідею Путіна про перемир'я?

Президен Трамп заявив, що ідея перемир'я на 9 травня належить саме йому. Він також запевнив, що диктатор Путін нібито прагне мирної угоди з Україною, а раніше її укласти йому "завадили".

Тим часом речник Кремля Пєсков 30 квітня раптом заявив, що Путін ще остаточно "не визначився" щодо перемир'я. Водночас російська влада очікує реакції України на цю пропозицію.

Водночас, начальник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко, як і президент Зеленський, вважає, що Путін хоче перемир'я не через бажання завершити війну, а щоб спокійно провести парад у Москві.

