Про це президент Дональд Трамп заявив під час привітання астронавтів місії "Артеміда ІІ".

Дивіться також Планує мир на 9 травня, але хоче досягти цілей "СВО": Путін провів розмову із Трампом

Трамп сказав, про що спілкувався з Путіним

Американський лідер заявив, що провів розмову із російським президентом Володимиром Путіним. За його словами, лідери розмовляли про Іран, однак основна увага була зосереджена на питанні війні в Україні.

У нас була дуже хороша розмова. Я думаю, що ми відносно швидко знайдемо рішення, сподіваюся. Чого він хоче? Я думаю, Путін хотів би бачити рішення, можу вам сказати. І це добре,

– сказав Трамп.

Водночас президент США додав, що російський лідер був готовий укласти угоду ще раніше, однак цьому нібито завадили "деякі люди".

Важливо! Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що російська сторона наразі не налаштована до реальних переговорів щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що Путін нібито не знає ситуації на фронті та подальших перспектив розвитку бойових дій, тож впевнений у своїй перемозі. Нині росіяни лише імітують процес діалогу, аби переконати світ у бажанні досягнути миру.

Російський диктатор, за словами Трампа, висловив готовність долучитись до процесу збагачення урану, якщо, звісно, це буде корисно для американської сторони. У відповідь Трамп зазначив, що хотів би бачити участь Путіна у припиненні війни проти України.

Також лідер США повідомив про часткове перемир'я в Україні. За його словами, саме він запропонував це Путіну.

Я запропонував йому оголосити хоча б часткове перемир'я, і, гадаю, він може це зробити. Можливо, він зробить відповідну заяву. Він вже оголосив про це?,

– зазначив Трамп.

Чи можливе перемир'я 9 травня?

Кількома годинами раніше Володимир Путін повідомив, що готовий до перемир'я з Україною на 9 травня.

Окрім цього, у розмові із Трампом диктатор наголосив, що російська армія продовжуватиме досягати визначених цілей "СВО", однак Кремль все ж прагне врегулювати усе дипломатичним шляхом.

Путін похвалився американському лідеру "успіхами" росіян на фронті й водночас пожалівся на удари українських дронів по нібито цивільних об'єктах у Росії.