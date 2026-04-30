Відповідну інформацію повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, пише пропагандистське агентство "Інтерфакс".

Про що заявляє Кремль?

За словами російського високопосадовця, російський диктатор визначиться пізніше щодо того, в які дні буде діяти так зване перемир'я. Наразі рішення не ухвалили, хоча перемир'я, мовляв, розпочнеться саме 9 травня.

Поки йдеться про День Перемоги, але коли саме воно набуде чинності та коли саме припинить дію, це вирішуватиме президент. Поки що рішення щодо конкретики ще не ухвалювалося,

– заявив він пропагандистам.

Крім вищезгаданого, Дмитро Пєсков додав, що російська сторона наразі нібито не ознайомлена з реакцією України щодо пропозиції домовленості про перемир'я, яке може розпочатися 9 травня після згоди Москви та Києва.

До речі, політолог Валерій Димов у коментарі 24 Каналу повідомив, що росіяни не зможуть здійснити ефектну атаку на Україну 9 травня через обмежені можливості, попри реальне бажання завдати удару.

Що цьому передувало?

Напередодні Володимир Путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 9 травня під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом, про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Невдовзі після цього Дональд Трамп заявив, що ідея перемир'я на 9 травня належить саме йому. За його словами, Володимир Путін прагне мирної угоди з Україною, яку, мовляв, він хотів укласти й раніше, але йому "завадили".

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на повідомлення про відповідну пропозицію, зазначив, що доручив своїм представникам зв'язатися з американською стороною, щоб з'ясувати подробиці цієї пропозиції.