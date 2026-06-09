Колишній чиновник Держдепартаменту США Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що Володимир Путін піде на компроміси лише тоді, коли усвідомить власну вразливість. Він вважає, що нинішнього санкційного тиску на Росію недостатньо.

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Що може змусити Путіна погодитися на припинення вогню?

Девід Тафурі підкреслив, що справедлива угода про припинення вогню стане можливою лише тоді, коли Росія зіткнеться з реальними наслідками війни як на фронті, так і в економіці.

Президент США Дональд Трамп намагався домогтися припинення вогню, однак для цього необхідна скоординована робота США та європейських союзників щодо посилення тиску на Кремль.

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Важливо! Володимир Зеленський заявив, що головною перешкодою до завершення війни залишається небажання Росії погоджуватися на справедливі умови миру. За словами президента, Україна готова до переговорного процесу, однак він має ґрунтуватися на реальних гарантіях безпеки та чітких домовленостях.

На думку ексчиновника Держдепу, особливу увагу потрібно приділити країнам, які продовжують купувати російську нафту та допомагають Москві отримувати прибутки для фінансування війни.

Також я вважаю, що важливо ще раз переглянути санкції проти російських фінансових установ. Саме ці установи дозволяють Росії продавати нафту на чорному ринку та повертати їй прибуток,

– пояснив Тафурі.

Він зазначив, що Захід має використовувати два головні напрямки тиску на Кремль. Перший – економічний, який передбачає санкції, тарифи та вторинні обмеження проти тих, хто допомагає Росії обходити заборони.

Ексчиновник Держдепу про можливості тиску на Росію: відео

Другий напрямок – посилення військової підтримки України. Мовиться як про фінансову допомогу для закупівлі озброєння та розвитку власного виробництва, так і про пряму передачу зброї.

Європа дуже зосередилася на цьому, і я радий те, що вона активізувалася та надає Україні більше зброї. Але зараз настав час збільшити цю підтримку ще більше,

– зауважив колишній чиновник Держдепартаменту США.

Він також переконаний, що для підтримки України варто активніше використовувати заморожені російські активи, які можуть стати важливим ресурсом для посилення обороноздатності держави.

Санкції проти Росії: останні новини

Угорщина несподівано змінила свою позицію щодо санкцій проти Росії та готова підтримати їхнє продовження одразу на рік. Раніше Будапешт погоджувався лише на шестимісячне продовження обмежень і неодноразово затягував ухвалення санкційних рішень ЄС.

Оточення Володимира Путіна продовжує знаходити способи обходити міжнародні санкції, використовуючи офшорні юрисдикції та складні фінансові схеми. Попри обмеження Заходу, частина російських активів і надалі залишається прихованою від контролю.

Європейський Союз розглядає можливість посилення санкційного тиску на Росію, оскільки вважає, що економіка країни-агресорки дедалі більше стикається з внутрішніми проблемами. Особливу увагу в новому пакеті обмежень можуть приділити російському "тіньовому флоту", який допомагає Кремлю отримувати доходи від експорту нафти.